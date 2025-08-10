Сбросили электробайк с дрона: уникальная история спасения бойца бригады Рубіж

4-я бригада оперативного назначения Рубіж поделилась невероятной историей спасения своего бойца, которая произошла на Северском направлении.

В ходе одной из ротаций позиция подразделения оказалась в окружении противника. На месте находились четыре бойца. Двое погибли от вражеского сброса во время отражения штурма. Еще один погиб от попадания FPV, когда подожгли их укрытие.

На позиции остался только один мужчина с позывным Танкист, который держал оборону своими силами. Для его спасения с дрона сбросили целый электровелосипед.

Как началось окружение Танкиста на позиции

Танкист напоминает, что их позицию начали накрывать огнем с первого дня пребывания. Впоследствии из четырех мужчин осталось всего двое.

— Мы остались с Михайловичем вдвоем. Наши дрончики, как могли, прикрывали нас сверху. Потом на нас бросили два баллона газа прямо в нору и зажигалку. Мы загорелись. Михайлович вылез тушить наверх. Я только услышал три сброса.

Сначала один, затем одновременно два. И все, тишина. Потом немного газ разошелся. Я попытался взобраться наверх, но слышу, дроны гудят. Я выхожу по рации, говорю: “Михайловича уже нет”. Я увидел его берцы на выходе.

Танкист был ранен и не мог передвигаться самостоятельно, только ползти по-пластунски. Несмотря на это, он отражал штурмы врага. Подъехать туда на технике было невозможно, потому что повсюду стоял враг.

Выйти в одиночку он тоже не мог, потому что до ближайшей позиции ему нужно было идти 1,5 км. В его состоянии, с ранениями нижних конечностей, Танкист просто не дошел бы.

— После этого я остался один на позиции, “трехсотый” с ногой. Каждый день я был в окружении почти со всех сторон.

Это были долгие пять дней для бойца. Россияне каждый день лезли в его укрытие по одному или по двое. Танкист отражал атаки как мог. Его прикрывали побратимы, однако на позиции он был совершенно один.

План с электровелосипедом

Командиры его постоянно поддерживали, держали с ним связь и обещали, что обязательно вытащат. Самостоятельно и с ранением он дал отпор оккупантам. Параллельно с этим в бригаде думали, как спасти его.

Наконец придумали вариант с электровелосипедом, который должен был доставить дрон. Большие беспилотники вроде Вампира или Heavy Shot обычно не используются днем, ведь их очень хорошо видно и слышно.

Поэтому для проведения эвакуации нужно было вычислить правильное время суток, погодные условия и вес, чтобы дрон смог выполнить свою миссию. Вес электровелосипеда составляет почти 40 кг.

Heavy Shot может ее дотянуть, но только на расстоянии двух километров. То есть запуск должен быть как можно ближе к точке эвакуации.

Достичь этого было сложно. Несколько раз пилоты пытались отправить дрон. Однажды борт сбили вместе с велосипедом, когда он улетал на эвакуацию. Во время второй попытки не выдержали моторы.

На третий раз борт донес велосипед в разобранном состоянии до одной из позиций, находившейся ближе к линии боевого столкновения. Там его собрали и включили, чтобы готовым прилетел к раненому.

Начало операции

Танкист был проинструктирован. Когда услышал о велосипеде, по голосу сразу поняли, что у него появилась надежда на спасение.

Чтобы визуально скрыть его при выходе из окружения, пускали дым. Параллельно пытались максимально отработать по всем укрытиям противника из дронов, чтобы у них даже мысли не было вылезли.

Мы делали ставку на скорость, на неожиданность, потому что никто не ожидал такого маневра от нас, а также беззвучность этого электровелосипеда. И, конечно, на мужество, храбрость самого Танкиста, державшего там оборону, — говорит начальник штаба бригады Николай Гриценко.

Тяжелый борт долетел до позиции, снизился и спустил велосипед. Танкист вылез и взял велосипед, однако было видно, что что-то пошло не по плану. Оказалось, что тросы запутались в колесах.

Это заняло немного времени. Впрочем, Танкисту удалось быстро разобраться, как это решить.

– Немного запутались эти тросы в колесах, я не мог ехать. Не получалось, но ничего, с Божьей помощью я распутал, сел и уехал.

Проехав 400 метров от своей позиции, максимально близко подъехал к соседней, где его могли встретить. К сожалению, в этот момент он наехал на дистанционное минирование.

Наехал на помпу передним колесом, его вырвало. Я упал, начал уходить, но не мог, нога очень сильно болела. Здесь пацаны выбежали, забрали, затащили. Очень им благодарен.

Эти ребята совершили большой подвиг, ведь спасать Танкиста пришлось не в тылу, а перед носом у россиян. Затем осмотрели мужчину, однако ранения не нашли. Как будто в течение этого маршрута рядом с ним был ангел-хранитель, говорят в бригаде.

Затем его отвели еще на пару позиций в тыл. Но даже после этого он был в очень опасной зоне.

Северское направление известно невероятно сложной логистикой, которой почти нет, объясняют в подразделении. Чтобы войти на позицию, нужно пройти 6-7 км. Столько же нужно пройти, чтобы и покинуть ее.

Танкист в своем состоянии явно не смог бы этого сделать. Поэтому было принято решение повторить решение с велосипедом. Волонтеры купили в Павлограде новый электровелосипед и в тот же день доставили его на позицию.

Работали по той же схеме. Танкист снова встретил велосипед, сел на него, взял радиостанцию и уехал. Дорога длилась не более 15 минут, но для всех это чувствовалось как целая жизнь.

Он максимально гладко проехал по чрезвычайно опасному участку, где постоянно работают FPV. Он просто пролетел ее, его никто не увидел. Он ехал и кричал постоянно в радиостанцию: “Передайте, что я не орк. Передайте, пусть не стреляют в меня”, — вспоминает Николай.

Как держал оборону в течение пяти дней

По прибытии Танкист начал рассказывать, как вел оборонительное сражение и работал по россиянах. У него осталась одна граната, которой он попал в FPV-дрон. Тот взорвался, убив оккупанта.

— Мне нечем было стрелять. Перед этим залетел FPV, он не взорвался. И там один (оккупант — ред.) скрылся, наши его завалили сбросами. У меня была одна последняя граната. У меня выбора просто не было. Я взял гранату и попал именно в дрон.

Эта операция стоила бригаде Рубіж двух потерянных электровелосипедов стоимостью около 100 тысяч гривен и двух потерянных Heavy Shot стоимостью около 15 тысяч долларов каждый. Но это помогло спасти жизнь побратима.

— Эти деньги просто несравнимы с жизнью человека. И мы готовы были в разы больше потратить, но только вытащить его и каждого, кто был с ним, — подытожил Николай Гриценко.

