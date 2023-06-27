Решили сделать все, чтобы враг нами подавился: история главного сержанта с позывным Борода о выходе из окружения

Жизнь водила его длинными путями. От первых боев в 2014-2015 годах и переезда в Польшу до возвращения на фронт и возглавления одного из подразделений 28 ОМБр, в соцсетях которой и рассказывают историю своего командира.

Тогда я был бродячим котом со снайперской винтовкой в руках — работал сам или в паре, — вспоминает главный сержант с позывным Борода о своем первом боевом опыте.

Незадолго до полномасштабного вторжения России на территорию Борода даже собирался подавать документы на гражданство в Польше. Но 24 февраля расставило за него приоритеты.

Позвонил друг и сказал собираться. Так что Борода оставил постоянный быт и работу без раздумий.

Сейчас также смотрят

Забрал еще одного давнего собрата и вместе с ним двинулся в Одессу

Прошло не так много времени, как Борода вместе с собратьями освобождали Херсонскую область. Тогда и попали в окружение. Даже думали, что уже не выживут, но просто так сдаваться в планах не было.

Мы думали, что нам гайки и решили сделать все, чтобы враг нами подавился.

— Поэтому каждый день мы устраивали на оккупантов налеты малыми группами, били технику и пехоту их же оружием и путали следы так, что они даже не догадывались, что мы базировались в нескольких домах от них. Но село “смела” арта, поэтому нужно было прорываться. К счастью, удалось.

После освобождения Херсона Борода занимал позиции в Хромовом и Бахмуте, где и начались тяжелые бои, что казались бесконечными.

Перед этим военный набирал в команду новых людей. Тогда и дал себе одно особое обещание.

Когда я принимал в команду людей, сказал, что сделаю все возможное, чтобы они выжили.

Но сейчас мужчина делится, что если в Хромовом было четкое осознание, что нужно делать. Ведь можно было занять лесополосу, зарыться, чтобы миномет врага стал бессилен, а потом бить противника. А вот в Бахмуте все было по-другому.

Я помню эти нескончаемые волны вагнеровского мяса. Они не останавливались, не отступали, потому что сзади их расстреливали.

Борода делится, что понимал — у врага не было другого варианта, кроме как сунуть и забрасывать телами линию фронта, пока кто-нибудь не истощится.

Но кроме этого, оккупанты еще и забрасывали позиции наших защитников и снарядами из артиллерии и танков. Мужчина только радуется, что, несмотря ни на что, удалось сдержать свое обещание и сохранить жизнь своих бойцов.

Да, раненные были, но живы все. И они меня никогда не подводили. Мы воплощали идеи, которые можно было бы назвать дикими. Но никто не отказывался. Как это удавалось? Я всегда был первым. Как лез на броню, так и шел в бой. Коммуникация, откровенность, тренировка — это основа для лидера.

В противоположность положительному настроению приходит и осознание реальности, о которой никогда не забывают военные. Говорят, что работы еще много, и они готовы ее выполнить и сделать все, чтобы приблизить победу.

Стал защищать родную Родину и известный теннисист. Читай, как Сергей Стаховский рассказал о решении пойти воевать и о том, как едва не погиб.

Кстати, подписывайся на Телеграм и Инстаграм Вікон. У нас интересно!