От звезды тенниса до защитника Украины! Сергей Стаховский о решении пойти воевать и как едва не погиб

Несомненно, переход Украины с 24 февраля 2022 года на новую фазу войны сказался на каждом, и с тех пор жизнь поделилась на до и после.

Многие мужчины и женщины стали на защиту нашей страны и охраняют небо над головой миллионов украинцев.

Одним из таких стал украинский теннисист Сергей Стаховский, который вступил в ряды обороны нашей страны. Подробнее о своем решении мужчина рассказал 5 каналу.

Сейчас также смотрят

О решении пойти добровольцем

Стаховский с первых дней полномасштабной войны стал на защиту Украины и вступил в ВСУ.

Экс-первая ракетка Украины говорит, что решение пойти воевать далось ему просто, поскольку на этот раз “отмазок” уже не было, в отличие от 2014 года.

Стаховский рассказал, что с 2014 года донатил и болел из-за границы. Он вспомнил 2014 год, когда, по его мнению, он мог сделать то, что сделали многие его сверстники, но не сделал, поскольку тогда в его семье ожидали первого ребенка Таисию, которая родилась 30 марта 2014 года. Кроме того, теннисист вспоминает и об активной карьере.

Он отметил, что тогда, можно сказать, придумал отмазку для себя, что он будет работать в медиа, делать донаты, зарабатывать деньги и передавать их. Это помогло ему ответить на вопрос Почему я не там? и по крайней мере частично его закрыть.

Когда же начались события 24 февраля, Сергей Стаховский вспоминает, что не понимал, как может остаться в стороне. Во-первых, его теннисная карьера на тот момент уже закончилась, в январе 2022 года.

Во-вторых, он в то время уже имел троих детей, а его семья — родители, старший брат с женой и детьми, а также бабушка — все проживали в Киеве.

Стаховский о службе и как едва не погиб

Спортсмен говорит, что понимает все риски и последствия своего пребывания на фронте. Но он считает, что ничем не лучше других бойцов, готов положить свою жизнь ради защиты страны и предан этой идее до конца.

Стаховский отмечает, что он не принимал бы решение находиться там, где он есть сейчас, если бы не был готов к этому.

Он также рассказал о наиболее опасном эпизоде, который произошел с ним в селе Яцковка, недалеко от Изюма. Стаховский мог столкнуться с самыми страшными последствиями, но в итоге был спасен благодаря бронированному автомобилю.

Стаховский рассказал об этом случае, вспоминая, что он даже не испугался, поскольку на самом деле нет времени почувствовать страх.

Он объяснил, что это была официальная операция, которую они проводили вместе с интернациональным батальоном. Тогда они отправились в Яцковку, считая, что там уже нет вражеских сил, но ситуация сложилась иначе.

Стаховский вспоминает, что тогда спасла их бронированная машина, поскольку Град разорвался примерно в трех метрах за ними и полтора метра перед ними.

Нас отбросило в кювет, но бронеавтомобиль получил, скажем так, осколки. Нам очень повезло. Все там немножко с сотрясением мозга вышли, но все окей, — рассказывает Стаховский.

Ранее мы рассказывали историю бойца с позывным Енот, который поделился яркими моментами войны и планами.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!