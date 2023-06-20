Подростком был в российском плену, а теперь защищает Украину! История командира Грузинского национального легиона

Грузинский легион — самый многочисленный иностранный контингент в составе Вооруженных сил Украины, уже девять лет помогает нам бороться за свободу. Созданный в 2014 году из десяти мужчин, разросся до 2000 защитников. Легион защищал аэропорт в Гостомеле, освобождал Киевскую и Харьковскую области, и сейчас выполняет задачи по всей линии фронта.

Командир Мамука Мамулашвили попал в российский плен еще подростком, и уже тогда понял, на какие зверства способны россияне. Он уверен в поражении России, ожидающем страну-агрессора после победы Украины.

Россия несколько раз нападала на Грузию. Единственные, кто помогал, были украинцы. Конечно, мы должны были сюда приехать, — говорит Мамука.

Россияне совершали такие же преступления и в Грузии

Командир легиона рассказывает, что участники выполняют задачи как разведывательные, так и диверсионные. Бойцы еще в 2016 году вошли в состав ВСУ, а когда началась полномасштабная война, первыми приняли бой в Гостомельском аэропорту.

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Был в российском плену в 14 лет

В начале 1990-х годов, когда Россия затеяла в Абхазии войну, вместе с отцом, бывшим генералом и командиром одного из подразделений, участвовал в боях против сепаратистов и российских наемников. А в 1993 году, когда Мамуке было всего 14 лет, он вместе с отцом попал в российский плен.

Подростка держали в плену три месяца, его отца — полтора года.

Мужчина говорит, что после плена его не удивляют поступки россиян. Он хотел бы рассказать детали, но не хочет, чтобы это навредило военнопленным.

Он также считает, что контрнаступление не будет легким, несмотря на значительные потери России. Ведь враг подготовился к обороне. Впрочем, Мамука уверен, что в конце концов Украина победит.

Некоторые говорят, что история Грузии и Украины чем-то похожа, а именно — борьбой за права и свободу. Ранее мы рассказывали, как Грузия боролась с коррупцией, оккупацией и властью.

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