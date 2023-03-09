Чему может научить история Грузии и действительно ли у наших народов схожие судьбы — от Революции роз до собственного Майдана

Быть на перекрестке прогрессивной Европы и консервативной Азии, иметь огромный потенциал туристической отрасли, но рассказывать неоднозначные басни о “российской дружбе” и “сама спровоцировала”. В конце концов, пытаться сделать из патриотического и темпераментного народа покорный и амебный.

Нет, мы не говорим об Украине времен беглого президента. Мы имеем в виду страну, которая всегда влюбляла в себя Кавказским хребтом и невероятной щедростью, на языке которой говорили еще арамеи времен Иисуса, а сама она называет себя — Сакартвело.

Что украинцам следует знать о Грузии, как грузины боролись против коррупции, почему у властей страны нет четкой позиции относительно российско-грузинской войны, что известно о современных событиях и почему все же не Грузия, а Сакартвело — говорим в материале.

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Настоящее название Грузии и что означает Сакартвело

На самом деле жители страны не называют ее Грузией. Более того, Тбилиси уже более десяти лет убеждает своих международных партнеров отказаться от названия Грузия, потому что это название — российское.

Литва уже поменяла у себя официальное название страны на Сакартвело, но остальные страны мира до сих пор пользуются интернациональным Georgia.

Грузины подчеркивают: отношения между ними и другими странами были бы лучше, если бы весь мир использовал название Сакартвело или Георгия. Пока более 20 стран, среди которых и Украина, пользуются российским названием страны.

О происхождении названия Грузия точной информации не известно, однако существует теория, что слово произошло от крестоносцев, почитавших Святого Георгия.

Путь к независимости

История Сакартвело берет свое начало еще в 3 веке до н.э. Как к украинцам, на судьбу тогда еще не сформировавшегося народа пришлось противостояние всем своим агрессивным соседям, среди которых были римляне, византийцы, монголы и османы.

В 16 веке грузины пробовали объединить свои земли под одним управляющим. Самостоятельно им это не удавалось. Уже в 18 веке они заручились деньгами и военной поддержкой Российской империи. Последняя, как обычно, использовала ослабленное государство и вместо обещанного объединения Грузии присоединила ее территории к себе.

Произошло это под эгидой Павла I в 1801 году. Под видом “мирного присоединения” Грузия была захвачена и фактически стала колонией Российской империи.

Историки, исследовавшие эти времена грузинской истории, писали: страну просто грабили и насильственно насаждали русский язык.

Из всех учреждений страны выживали грузинский язык и насаждали русский, которого среди населения никто не знал.

Еще через некоторое время жители Кавказского наместничества Российской империи доросли до того, чтобы под эгидой тогдашних меньшевиков образовать собственную Грузинскую Демократическую Республику, провозглашенную 26 мая 1918 года.

С тех пор грузины отмечают 26 мая как День Независимости.

Просуществовала независимая республика до 1921 года, после чего стала частью СССР.

Советские времена

Для ослабления Грузии СССР создал на территории республики Абхазскую автономную республику и Южно-Осетинскую автономную область.

Несмотря на давление советщины, грузины время от времени восставали против тоталитарного режима: например, в 1924 году произошло Августовское восстание, которое подавила ЧК. Во время Второй мировой войны грузины также воевали на фронте. По официальным данным, тогда их погибло около 300 тысяч.

После войны СССР усилил репрессии против коренного народа республики. По фальшивым доказательствам грузинов высылали и вывозили из разных частей территории в Сибирь.

За время правления Сталина грузины были выведены как вторая по рангу нация в СССР. Неудивительно, что среди местного населения было больше уважения и доверия к тирану, чем в Украине.

В 1989 году грузины снова решились на патриотические проявления. Тогда протест был подавлен силой войсками СССР, в результате чего погибли 20 молодых грузинов. Уже через год Грузия взяла четкий курс на независимость: избрала Звиада Гамсахурдиа на должность председателя Верховной Рады. Тогда было принято решение о ликвидации Южно-Осетинской автономной области.

Гамсахурдиа также объявил незаконным призыв грузин в советские вооруженные силы и учредил независимую Национальную гвардию.

В марте следующего, 1991 года, Грузия отказалась проводить референдум о дальнейшей судьбе СССР. Там был проведен референдум о провозглашении независимости страны, которое поддержало 93% электората.

9 апреля 1991 года Грузия восстановила свою независимость.

Войны на территории Грузии

Война между Грузией и осетинами продолжалась с тех пор, как грузины провозгласили о ликвидации Южно-Осетинской автономной области. В 1992 году была предпринята попытка прекратить ее, однако в том же году вспыхнуло военное противостояние между Грузией и абхазами.

Впоследствии станет ясно, что именно она и увлекла страну в долгую борьбу со всем мировым злом.

Для прекращения войны и возвращения контроля власти Грузия была вынуждена обратиться к России за военной поддержкой. В обмен на это Грузия согласилась на присоединение к СНГ.

Революция роз

В 2003 году грузины почувствовали, что следует что-то менять в стране. Население было возмущено тяжелым экономическим положением страны, а главное — коррупцией среди государственных служащих. Мирная революция роз стала причиной отставки тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе.

Революция была названа в честь роз, которые оппозиция использовала во время протестов, чтобы подчеркнуть ненасильственный характер своих действий.

4 января 2004 года в Грузии были проведены президентские выборы, победу на которых одержал Михеил Саакашвили.

Через три года ситуация в стране снова ухудшилась, из-за чего Саакашвили вынужден был объявить по всей стране чрезвычайное положение и предложил провести досрочные выборы президента.

“Грузинское чудо”: как Грузия боролась с коррупцией

В конце правления Эдуарда Шеварднадзе Грузия считалась недееспособным — несостоявшимся государством.

Ученая и журналистка Сильвия Штебер в интервью DW отмечала: во время модернизации страны президенту Михеилу Саакашвили и его команде фактически удалось положить конец всему тому, что называют бытовой коррупцией. По ее словам, дорожная полиция, собирающая взятки от водителей, чиновники, требующие “на лапу” при предоставлении государственных услуг вроде выдачи справок, — остались в прошлом.

В то же время коррупция на уровне руководящих элит только усиливалась.

Саакашвили с этими проблемами недостаточно боролся, и в годы правления Грузинской мечты Иванишвили они усилились, — отмечает Сильвия.

Также проблема отслеживается и в судебной системе, которую Саакашвили не успел реформировать. С одной стороны, вроде бы улучшилась ситуация со сферой здравоохранения, однако сами грузины заявляют: лечиться за “благодарность”, то есть взятку, им обходилось дешевле, чем при реформах Саакашвили.

Многие аналитики считают, что все реформы в Грузии времен правления Саакашвили были лишь фасадом, который хорошо прикрывала введенная им цензура.

Российско-грузинская война: пять дней в августе 2008 года

При чтении этого блока в памяти многих может сплыть известная фраза второго президента Украины Леонида Кучмы: “Это ж было уже!” Потому что пятидневное военное противостояние по своему характеру очень сильно напоминает российско-украинскую войну, начавшуюся в 2014 году.

В начале августа 2008 года ситуация в зоне замороженных конфликтов Грузии и двух сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии обострилась. Особенно это касалось последней, потому что Южная Осетия стремилась к независимости.

О войне как таковой стали говорить в начале лета 2008 года. В июле начались первые обстрелы пограничных сел и городков между Грузией и так называемой Южной Осетией.

11 июля из Москвы отозвали посла Грузии. В конце концов, Россия официально признала, что над двумя регионами Грузии летают российские самолеты военного назначения. После этого случая Тбилиси инициировало совместные с американцами военные учения. На Северном Кавказе в это время прошли российские учения.

Затем Тбилиси и Москва обвинили друг друга в том, что эти учения фактически стали подготовкой к войне.

7 августа Саакашвили призвал осетин не стрелять в сторону Грузии, как этого в ответ не будут делать грузинские пограничники. Уже на следующий день, около полуночи, появились первые сообщения об обстрелах городов. Война была начата.

Командующий миротворцами генерал Марат Кулахметов заявляет, что грузинские Су-25 наносят удары по Цхинвали. В час ночи Грузия официально заявляет о начале боевых действий, однако отмечает, что не имеет целью взятие городов, а только хочет покончить с криминальным режимом в регионе.

Через девять часов после этого, около 10 часов утра, обе стороны конфликта обратились к России с просьбой вмешаться в грузино-осетинский конфликт как “настоящего миротворца”. Южная Осетия, в частности, подчеркнула, что если этого не произойдет, то будет много жертв.

Фактически уже через час после этого Россия стала участником конфликта. Но на самом деле существуют мнения, что отдельные войска РФ находились на территории Южной Осетии еще до начала боевых действий.

По данным ЦАСТ, общее количество двух групп составляло около 1500 человек, на вооружении которых было 14 танков Т-72, 16 САУ Акация и девять установок Град. Вероятно, были и БМП, поскольку далее они фигурировали в описании боев.

В тот же день Михеил Саакашвили в интервью изданию CNN заявил: “Россия ведет войну с нами на нашей территории”.

Оккупация

Горячей точкой, за которую идет борьба, становится город Цхинвали. В течении следующих дней российская авиация будет бить по грузинским городам и военным объектам, убивать военных и гражданских грузин.

Без всякого смысла были разговоры ООН и Совбеза. 12 августа тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев объявляет о завершении активных боевых действий и приказывает войскам ликвидировать “очаги сопротивления”.

Чему может научить история Грузии и действительно ли у наших народов схожие судьбы — от Революции роз до собственного Майдана / 2 Фотографии

В настоящее время Россия признала республики на международном уровне. Ситуация идентична той, которая произошла с украинским Донбассом в 2014 году.

Сейчас на территории Южной Осетии и Абхазии есть военное присутствие россиян.

Митинги в Грузии сегодня: к чему могут привести

В Грузии вспыхнули протесты против принятия в первом чтении законопроекта О прозрачности иностранного влияния. Такой уже был ранее принят в России.

Такими законами независимые медиа, неправительственные организации и просто политически активные граждане определяются как иностранные агенты и могут попасть в тюрьму только за свое мнение.

Президент Саломе Зурабишвили, которая как раз на днях находилась с визитом в Нью-Йорке, четко высказалась: наложит вето на этот закон. Действие закона отменили, но митингующие расходиться не желают: заявили, что будут стоять на улицах, пока страна не возьмет четкий и однозначный курс на евроинтеграцию.

Возмущает грузин также и нечеткая позиция грузинских властей относительно войны в Украине и поддакивание России.

Многие политики считают, что в современных событиях в Грузии есть сходство с украинским Евромайданом в 2013–2014 годах. Но приведет ли это к явным изменениям в правлении Грузии — ни один политолог не знает.

Как мир отреагировал на протесты в Грузии и чего смогли добиться грузины — читай в нашем другом материале.

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Главное фото: Depositphotos.