Неоднозначные высказывания и “сбалансированный подход”: что известно о президенте Грузии Саломе Зурабишвили

После начала открытой полномасштабной войны в Украине, в государствах с сильными политическими связями с РФ началось так называемое прозрение.
Одной из стран, где пророссийские силы преобладают национальные свободы, до сих пор оставалась Грузия. Несмотря на настроение грузин, их власть не объявляет однозначную поддержку Украины в этой войне.
И 7 марта в Тбилиси, под парламентом Грузии, собрался стихийный митинг. Протест стал ответом на неожиданное принятие законопроекта О прозрачности иностранного влияния, подобно российскому законодательству. Ранее такой закон был принят в России, после чего там стало опасно выражать мнение, другое от мнения власти.
На это быстро отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая именно в это время находилась с визитом в США. Саломе Зурабишвили заявила, что она поддерживает митингующих.
— Обращаюсь к тем, кто стоит сегодня вечером на Руставели, потому что я там была много раз. Вы представляете свободную Грузию.
Грузию, которая видит свое будущее в Европе и не позволит никому лишить ее этого будущего, — заявила она.
Грузию, которая видит свое будущее в Европе и не позволит никому лишить ее этого будущего, — заявила она.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Холодная гора (@kh_kholodka)
Допис, поширений Холодная гора (@kh_kholodka)
— С первого дня я говорила, что наложу вето на этот закон. Обсуждать его подробности не считаю нужным, — подчеркнула Зурабишвили.
Что известно о президенте Грузии и какая у нее политика правления — читай в нашем материале.
Президентом Грузии в 2018 году была избрана французский и грузинский общественный деятель, дипломат Саломе Зурабишвили. Ранее президент Грузии Михеил Саакашвили говорил, что такого дипломата, как Саломе, в Грузии еще никогда не было.
Позиция президента Саломе Зурабишвили неоднозначна. Несколькими годами ранее она заявила, что в российско-грузинской войне в 2008 году первой начала боевые действия не РФ, а сама Грузия. Вместе с тем главным внешнеполитическим партнером Саломе считает США.
В 2010 году Зурабишвили заявила о выходе из политики. Обосновала это тем, что в Грузии не может действовать демократия, поэтому отправилась в оппозицию.
В 2010 году Зурабишвили заявила о выходе из политики. Обосновала это тем, что в Грузии не может действовать демократия, поэтому отправилась в оппозицию.
После смены власти в Грузии она вернулась домой из Франции. Впоследствии лишилась французского гражданства и баллотировалась в президенты, где победила во втором туре с результатом 59,56%.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Salome Zourabichvili (@salome_zourabichvili)
Допис, поширений Salome Zourabichvili (@salome_zourabichvili)
Вместе с тем, особую поддержку ей оказал миллиардер Бидзина Иванишвили, которого обвиняют в узурпации власти.
Зурабишвили отмечает, что выступает за сбалансированный подход в отношениях с Москвой и Западом, а сама она не является сторонницей России.
Зурабишвили отмечает, что выступает за сбалансированный подход в отношениях с Москвой и Западом, а сама она не является сторонницей России.
Перед началом каденции Зурабишвили отмечала, что ее цель — сохранение независимости перед Россией.
После многих неоднозначных речей президент получала неодобрение и от оппозиции, и от руководящей партии.
Что происходит в Грузии сейчас и как на протесты отреагировали в мире читай в нашем материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!
Главное фото: Getty Images.