Неоднозначные высказывания и “сбалансированный подход”: что известно о президенте Грузии Саломе Зурабишвили

После начала открытой полномасштабной войны в Украине, в государствах с сильными политическими связями с РФ началось так называемое прозрение.

Одной из стран, где пророссийские силы преобладают национальные свободы, до сих пор оставалась Грузия. Несмотря на настроение грузин, их власть не объявляет однозначную поддержку Украины в этой войне.

И 7 марта в Тбилиси, под парламентом Грузии, собрался стихийный митинг. Протест стал ответом на неожиданное принятие законопроекта О прозрачности иностранного влияния, подобно российскому законодательству. Ранее такой закон был принят в России, после чего там стало опасно выражать мнение, другое от мнения власти.

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На это быстро отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая именно в это время находилась с визитом в США. Саломе Зурабишвили заявила, что она поддерживает митингующих.

— Обращаюсь к тем, кто стоит сегодня вечером на Руставели, потому что я там была много раз. Вы представляете свободную Грузию.

Грузию, которая видит свое будущее в Европе и не позволит никому лишить ее этого будущего, — заявила она.

— С первого дня я говорила, что наложу вето на этот закон. Обсуждать его подробности не считаю нужным, — подчеркнула Зурабишвили.

Что известно о президенте Грузии и какая у нее политика правления — читай в нашем материале.

Кто президент Грузии?

Президентом Грузии в 2018 году была избрана французский и грузинский общественный деятель, дипломат Саломе Зурабишвили. Ранее президент Грузии Михеил Саакашвили говорил, что такого дипломата, как Саломе, в Грузии еще никогда не было.

Позиция президента Саломе Зурабишвили неоднозначна. Несколькими годами ранее она заявила, что в российско-грузинской войне в 2008 году первой начала боевые действия не РФ, а сама Грузия. Вместе с тем главным внешнеполитическим партнером Саломе считает США.

В 2010 году Зурабишвили заявила о выходе из политики. Обосновала это тем, что в Грузии не может действовать демократия, поэтому отправилась в оппозицию.

После смены власти в Грузии она вернулась домой из Франции. Впоследствии лишилась французского гражданства и баллотировалась в президенты, где победила во втором туре с результатом 59,56%.

Вместе с тем, особую поддержку ей оказал миллиардер Бидзина Иванишвили, которого обвиняют в узурпации власти.

Зурабишвили отмечает, что выступает за сбалансированный подход в отношениях с Москвой и Западом, а сама она не является сторонницей России.

Перед началом каденции Зурабишвили отмечала, что ее цель — сохранение независимости перед Россией.

После многих неоднозначных речей президент получала неодобрение и от оппозиции, и от руководящей партии.

Что происходит в Грузии сейчас и как на протесты отреагировали в мире читай в нашем материале.

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Главное фото: Getty Images.