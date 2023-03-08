Неоднозначні висловлювання та “збалансований підхід”: що відомо про президентку Грузії Саломе Зурабішвілі

Після початку відкритої повномасштабної війни в Україні, у державах із сильними політичними зв’язками з РФ почалося так зване прозріння.

Однією з країн, де проросійські сили переважають національні свободи, дотепер залишалася Грузія. Попри налаштування грузинів, їхня влада не оголошує однозначну підтримку України у цій війні.

Та 7 березня у Тбілісі, під парламентом Грузії, зібрався стихійний мітинг. Протест став відповіддю на несподіване ухвалення законопроекту Про прозорість іноземного впливу, подібний до російського законодавства. Раніше такий закон був прийнятий у Росії, після чого там стало небезпечно висловлювати думку, відмінну від думки влади.

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На це швидко відреагувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка саме в цей знаходилася із візитом у США. Саломе Зурабішвілі заявила, що вона підтримує мітингувальників.

— Звертаюсь до вас, хто стоїть сьогодні ввечері на Руставелі, тому що я була там багато разів. Ви представляєте вільну Грузію.

Грузію, яка бачить своє майбутнє в Європі і не дозволить нікому позбавити її цього майбутнього, — заявила вона.

— З першого ж дня я говорила, що накладу вето на цей закон. Обговорювати його подробиці не вважаю за потрібне, — підкреслила Зурабішвілі.

Що відомо про президентку Грузії та яка в неї політика правління — читай у нашому матеріалі.

Хто президент Грузії?

Президенткою Грузії у 2018 році було обрано французьку та грузинську громадську діячку, дипломатку Саломе Зурабішвілі. Раніше президент Грузії Міхеіл Саакашвілі говорив, що такого дипломата, як Саломе, у Грузії ще ніколи не було.

Позиція президентки Саломе Зурабішвілі є неоднозначною. Кількома роками раніше вона заявила, що у російсько-грузинській війні у 2008 році першою почала бойові дії не РФ, а сама Грузія. Разом з тим, головним зовнішньополітичним партнером Саломе вважає США.

У 2010 році Зурабішвілі заявила про вихід із політики. Обґрунтувала це тим, що в Грузії не може діяти демократія, тож подалася в опозицію.

Після зміни влади у Грузії вона повернулася додому із Франції. Згодом позбулася французького громадянства та балотувалася у президенти, де й перемогла у другому турі з результатом 59,56%.

Разом з тим особливу підтримку їй надав мільярдер Бідзіна Іванішвілі, якому закидають узурпацію влади.

Зурабішвілі відзначає, що виступає за збалансований підхід у відносинах з Москвою і Заходом, а сама вона не є прихильницею Росії.

Перед початком каденції Зурабішвілі наголошувала, що на її меті — збереження незалежності перед Росією.

Після багатьох неоднозначних промов президентка отримувала несхвалення і від опозиції, і від керівної партії.

Що відбувається у Грузії зараз та як на протести відреагували у світі — читай у нашому матеріалі.

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Головне фото: Getty Images.