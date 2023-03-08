Закон про іноагентів: що це та чому проти нього протестують грузини

У Тбілісі відбулись акції протестів, на яких уже затримали 66 людей. Люди протестують через ухвалення законопроекту про іноагентів.

Що відомо про законопроект Про прозорість іноземного впливу — читай у матеріалі.

Закон про іноагентів у Грузії: що відомо

Парламент Грузії 7 березня у першому читанні схвалив законопроект Про прозорість іноземного впливу. Однак його розгляд став несподіванкою, адже спершу планувалося, що його винесуть на засідання 9 березня.

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Обговорення законопроекту почали без більшості опозиційних депутатів.

Після ухвалення біля парламенту почали збиратись протестувальники. Вони переміщалися до усіх трьох виходів з будівлі парламенту.

Закон про іноагентів у Грузії: що передбачає

За словами політолога Омеляна Тарнавського, згідно із законом ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус агентів іноземного впливу.

Протестувальники заявляють, що закон написано під диктування Москви, адже в Росії діє такий самий.

У США пригрозили персональними санкціями тим, хто придушуватиме волевиявлення громадян. Президентка Грузії, яка зараз перебуває в США, запевнила, що накладе вето на рішення парламенту.

Закон про іноагентів у Грузії: хто запропонував

Законопроект вніс до грузинського парламенту громадський рух Сила народу. Його поява відбулася на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однією зі своїх цілей рух називав протистояння пропаганді ліберальної ідеології та бажанню Заходу втягнути Грузію у війну.

Під закон потрапляють недержавні організації та ЗМІ, які отримують від 20% фінансування від іншої держави. На контракти рекламного характеру ця норма не поширюється.

Важливо, що відмова від реєстрації в реєстрі іноагентів з часом призведе до великого до штрафу до 25 тис. ларі (€8,8 тис.). Людина, яка внесена до списку іноагентів, зобов’язана буде надавати щорічні декларації. Також їй буде заборонено отримувати будь-яку інформацію від держслужбовців.

Особа, визнана іноагентом, каратиметься штрафом або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Зважаючи на закон, ті, хто вважаються агентами іноземного впливу, в обов’язковому порядку повинні бути зареєстровані під такою ж назвою у базі даних Державного реєстру.

При реєстрації потрібно вказувати отриманий дохід. Важливо, що закон не пошириться на дипломатів, консулів та співробітників дипломатичної служби та консульських установ.

Закон також не торкнеться посадових осіб іноземної держави, осіб, які займаються благодійною діяльністю, та людей, які займаються релігійною, освітньою, науковою, академічною чи художньою діяльністю.

Після ухвалення двох проектів у першому читанні правляча партія обіцяє направити їх до Венеційської комісії на експертизу.

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