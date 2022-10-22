Для тутешніх людей — це відкрита рана: як Грузія опікується українськими переселенцями

Станом на жовтень 26,5 тисяч українців знайшли прихисток від війни у Грузії. А загалом з 24 лютого через цю країну пройшло понад 160 тисяч наших громадян.
Хтось свідомо обрав Грузію для евакуації, зокрема через відсутність мовного бар’єра. А хтось просто не мав інших варіантів, адже тікав туди через територію РФ після фільтраційних таборів.
Репортер Суспільного Ярослав Прищепа поспілкувався з Валентиною Марджанішвілі — українкою, яка вже 40 років проживає у Тбілісі та половину з цього часу займається суспільною діяльністю.
Вона розповіла про ставлення до українських біженців у Грузії.
24 лютого ввечері мешканці Тбілісі зібрались біля українського посольства, а потім рушили до центру під парламент Грузії.
Мітинг на підтримку України привернув увагу багатьох людей і відгукнувся грузинам. Бо ж вони й досі пам’ятають жахи своєї війни з Росією.
Грузія сприйняла це не як чуже горе, а як своє, тому що для тутешніх людей — це вчора пережите, відкрита рана, — каже Валентина.
Грузія сприйняла це не як чуже горе, а як своє, тому що для тутешніх людей — це вчора пережите, відкрита рана, — каже Валентина.
Наступні кілька днів люди почали зносити в центр міста цілі ящики гуманітарної допомоги: продуктів харчування, одягу, білизни, медикаментів тощо. Хтось приймав біженців.
За словами жінки, допомагали не лише грузини, а й вірмени, росіяни та білоруси. А грузинські добровольці оперативно зібрались та поїхати боронити Україну від сусідів-загарбників.
Фото: Pexels
Марджанішвілі каже, що спочатку в Грузію їхали українці, які мали родинні зв’язки там або ж колись проживали в цій країні. Їм, звісно, адаптуватись до життя на новому місці було значно легше.
Але вже в другій половині весни у Грузію почали їхати українці, які вимушено тікали від бойових дій та російської окупації. Дорога в деяких людей займала до десяти діб!
Уже після оголошення Путіним мобілізації у РФ до Грузії хлинули кримські татари.
Наприкінці березня у Тбілісі місцева влада почала розселяти українських переселенців та туристів, які не встигли повернутись додому, в хостели та готелі.
Там їм надавали безкоштовні номери та триразове харчування. Утім урядова програма закінчилась 31 липня. За цей час нею встигли скористуватись понад 5 000 українців.
Відтоді замість житла біженцям почали видавати щомісячну грошову допомогу: 300 ларі (близько 4 000 грн) на родину або 45 ларі (600 грн) на одну людину.
Крім цього, за словами Валентини, українців охоче беруть на роботу. Найбільше вакансій є у б’юті-сфері, медичній та ресторанно-готельній справах. Але йдеться не лише про технічний персонал.
За умови знання іноземних мов можуть взяти на більш оплачувані посади.
Грузинська влада забезпечила українських дітей можливістю продовжувати навчання у школах. Ще у квітні з’явились перші українські класи при місцевих закладах освіти.
Там викладають українські вчителі-переселенці. До речі, їм грузинський уряд дав середній оплатний тариф.
Нам пощастило, бо в Грузії опинилася директорка приватної київської школи Олена Кухаревська. Буквально за кілька годин після розміщення посту про набір було зареєстровано 73 дитини, — ділиться Валентина.
Нам пощастило, бо в Грузії опинилася директорка приватної київської школи Олена Кухаревська. Буквально за кілька годин після розміщення посту про набір було зареєстровано 73 дитини, — ділиться Валентина.
Загалом нині в українських класах навчаються кілька сотень наших дітей-біженців.
Чимало переселенців налаштовані повернутись додому після закінчення війни, хоча дехто з часом уже бачить перспективи залишитись у Грузії на довший термін.
Попри щоденні ракетні обстріли росіян по всій території нашої держави, українці масово повертаються додому. Дивись, у чому справа.
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