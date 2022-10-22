Для тутешніх людей — це відкрита рана: як Грузія опікується українськими переселенцями

Станом на жовтень 26,5 тисяч українців знайшли прихисток від війни у Грузії. А загалом з 24 лютого через цю країну пройшло понад 160 тисяч наших громадян.

Хтось свідомо обрав Грузію для евакуації, зокрема через відсутність мовного бар’єра. А хтось просто не мав інших варіантів, адже тікав туди через територію РФ після фільтраційних таборів.

Репортер Суспільного Ярослав Прищепа поспілкувався з Валентиною Марджанішвілі — українкою, яка вже 40 років проживає у Тбілісі та половину з цього часу займається суспільною діяльністю.

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Вона розповіла про ставлення до українських біженців у Грузії.

Допомога в перші дні війни

24 лютого ввечері мешканці Тбілісі зібрались біля українського посольства, а потім рушили до центру під парламент Грузії.

Мітинг на підтримку України привернув увагу багатьох людей і відгукнувся грузинам. Бо ж вони й досі пам’ятають жахи своєї війни з Росією.

Грузія сприйняла це не як чуже горе, а як своє, тому що для тутешніх людей — це вчора пережите, відкрита рана, — каже Валентина.

Наступні кілька днів люди почали зносити в центр міста цілі ящики гуманітарної допомоги: продуктів харчування, одягу, білизни, медикаментів тощо. Хтось приймав біженців.

За словами жінки, допомагали не лише грузини, а й вірмени, росіяни та білоруси. А грузинські добровольці оперативно зібрались та поїхати боронити Україну від сусідів-загарбників.

Розселення біженців

Марджанішвілі каже, що спочатку в Грузію їхали українці, які мали родинні зв’язки там або ж колись проживали в цій країні. Їм, звісно, адаптуватись до життя на новому місці було значно легше.

Але вже в другій половині весни у Грузію почали їхати українці, які вимушено тікали від бойових дій та російської окупації. Дорога в деяких людей займала до десяти діб!

Уже після оголошення Путіним мобілізації у РФ до Грузії хлинули кримські татари.

Наприкінці березня у Тбілісі місцева влада почала розселяти українських переселенців та туристів, які не встигли повернутись додому, в хостели та готелі.

Там їм надавали безкоштовні номери та триразове харчування. Утім урядова програма закінчилась 31 липня. За цей час нею встигли скористуватись понад 5 000 українців.

Відтоді замість житла біженцям почали видавати щомісячну грошову допомогу: 300 ларі (близько 4 000 грн) на родину або 45 ларі (600 грн) на одну людину.

Крім цього, за словами Валентини, українців охоче беруть на роботу. Найбільше вакансій є у б’юті-сфері, медичній та ресторанно-готельній справах. Але йдеться не лише про технічний персонал.

За умови знання іноземних мов можуть взяти на більш оплачувані посади.

Освіта українських дітей

Грузинська влада забезпечила українських дітей можливістю продовжувати навчання у школах. Ще у квітні з’явились перші українські класи при місцевих закладах освіти.

Там викладають українські вчителі-переселенці. До речі, їм грузинський уряд дав середній оплатний тариф.

Нам пощастило, бо в Грузії опинилася директорка приватної київської школи Олена Кухаревська. Буквально за кілька годин після розміщення посту про набір було зареєстровано 73 дитини, — ділиться Валентина.

Загалом нині в українських класах навчаються кілька сотень наших дітей-біженців.

Чимало переселенців налаштовані повернутись додому після закінчення війни, хоча дехто з часом уже бачить перспективи залишитись у Грузії на довший термін.

Попри щоденні ракетні обстріли росіян по всій території нашої держави, українці масово повертаються додому. Дивись, у чому справа.

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