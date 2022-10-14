Росіянам нас не залякати! Українці масово повертаються додому — чому?

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Світлана Ковбиця 14 Жовтня 2022, 20:00

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З опіками тіла вистрибнув з вікна, щоб врятуватися — історія чоловіка, в чий будинок влучила ракета
0:03:13
Історія вчителя Романа Паламарчука, який воює на фронті
Їхня зустріч розчулила усю країну — історія вчителя з Прикарпаття, який зараз воює на фронті
0:01:43
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