Росіянам нас не залякати! Українці масово повертаються додому — чому?

До України через закарпатські пункти пропуску повертається більше українців, ніж виїжджає за кордон. Ракетні обстріли російських окупантів їх не лякають. Чому українці не бояться — дивись у нашому матеріалі.

Українці масово повертаються додому

В Україну почали повертатись ті, хто виїхав на самому початку повномасштабної війни. Вони вірять у перемогу і не бояться російських ракет. До країн Євросоюзу повертатися збираються лише як туристи.

Попри вибухи й небезпеку дедалі більше громадян заїжджають на територію України, запевняють закарпатські прикордонники. Переважно повертаються додому мами з дітьми та старші люди.

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З початку жовтня в Україну заїхали 57 тис. осіб, а виїхали — 51 тис., — звітує речниця чопського прикордонного загону Олена Трачук.

Навіть після масштабного ракетного обстрілу російських окупантів фіксують, що кількість тих, хто повертається, більша.

Це пропускний пункт Тиса-Захонь на кордоні з Угорщиною, черг немає. На виїзд з країни — узагалі порожньо. Оксана щойно повернулася з-за кордону з двома дітьми, тут на неї чекав чоловік.

Спочатку були в Румунії, потім у Франції. Вирішили повернутись, бо більше не можемо, дуже хотіли додому, — розповідає Оксана.

На інших кордонах ситуація схожа, виїжджають лише місцеві у справах.

З початку повномасштабної війни до країн Євросоюзу виїхали понад 7,5 млн українців — це підрахунки європейців. Водії автобусів розповідають, що людей повертається багато.

Можу сказати, що 70-80% людей уже повернулися. Вони хочуть бути вдома, всі вірять у перемогу.

Раніше ми розповідали про незламного Олександра Шевцова, який збирає кошти на ЗСУ, ідучи з протезом від Одеси до Карпат.

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