Россиянам нас не запугать! Украинцы массово возвращаются домой — почему?

В Украину через закарпатские пункты пропуска возвращается больше украинцев, чем выезжает за границу. Ракетные обстрелы российских оккупантов их не пугают. Почему украинцы не боятся — смотри в нашем материале.

Украинцы массово возвращаются домой

В Украину начали возвращаться люди, выехавшие в самом начале полномасштабной войны. Они верят в победу и не боятся российских ракет. В страны Евросоюза возвращаться собираются только как туристы.

Несмотря на взрывы и опасность, все больше граждан заезжают на территорию Украины — уверяют закарпатские пограничники. Преимущественно возвращаются домой мамы с детьми и пожилые люди.

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С начала октября в Украину въехали 57 тыс. человек, а выехали — 51 тыс., — отчитывается спикер чопского пограничного отряда Елена Трачук.

Даже после масштабных ракетных обстрелов российских оккупантов фиксируют, что количество возвращающихся больше.

Это пропускной пункт Тиса-Захонь на границе с Венгрией, очередей нет. На выезд из страны вообще пусто. Оксана только что вернулась из-за границы с двумя детьми, здесь ее ждал муж.

Сначала были в Румынии, затем во Франции. Решили вернуться, потому что больше не можем, очень хотели домой, — рассказывает Оксана.

На других границах ситуация похожая, выезжают только местные по делам.

С начала полномасштабной войны в страны Евросоюза выехали более 7,5 млн украинцев — это подсчеты европейцев. Водители автобусов рассказывают, что людей возвращается много.

Могу сказать, что 70-80% людей уже вернулись. Они хотят быть дома, все верят в победу.

Ранее мы рассказывали о несокрушимом Александре Шевцове, который собирает средства на ВСУ, идя с протезом от Одессы до Карпат.

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