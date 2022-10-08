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От Одессы до Карпат на протезе: несокрушимый герой собирает деньги для ВСУ

Виктория Мельник, редактор сайта 08 октября 2022, 20:30

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