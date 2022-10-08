От Одессы до Карпат на протезе: несокрушимый герой собирает деньги для ВСУ

Історії наших героїв просто вражають: вони воюють, волонтерять, допомагають один одному в тилу. Українці — сильні та незламні люди, які своїм прикладом надихають не здаватися, йти до власної перемоги попри все. Один із таких людей — ветеран АТО Олександр Швецов, який попри втрату однієї ноги, на протезі планує пройти від Чорного моря до Карпат.

Таку ініціативу він вигадав для збору коштів на ЗСУ. Практично 800 кілометрів — а це майже 800 тисяч кроків — він хоче подолати задля автівки для українських військових.

Олександр порахував: якби за кожен його крок українці задонатили хоча б одну гривню, то він збере необхідну суму на дві автівки для своїх побратимів.

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Люди можуть й скорочувати мою відстань й кількість моїх кроків: якщо хтось донатить 10 гривень, я роблю на 10 кроків менше, — пояснює Олександр.

Свою подорож він розпочав 4 жовтня, з Одеського пляжу, і за чотири дні уже подолав близько 50 кілометрів.

Ночує ветеран у власному авто, яке йому підганяють його побратими до того місця, де чоловік завершує щоденну подорож. Всю свою дорогу Олександр фільмує та викладає у Facebook.

Реквізити карти Олександра

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Історії таких людей окриляють та надихають. Пропонуємо твоїй увазі прочитати історію про ще одного незламного героя — боєць Фін поділився історією свого порятунку.

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