Кто, если не мы? История гранатомётчика и радиотелефониста Совы, которая с 2014 года в рядах ВСУ

Украинские женщины-военнослужащие составляют более 50 тысяч из всего количества украинской армии. Мы не устаем искать все новые и новые истории наших женщин военных, которые защищают родную землю от оккупантов.

Одна из них — гранатомётчик Ирина на псевдо Сова из Киева. Ире 39 лет, и в армии она с 2014 года. Как бы тяжело ни было, какие бы травмы не получала — Сова возвращается на фронт, потому что так ей подсказывает ее украинское сердце. О ней рассказывает благотворительная организация Землячки.

— В 2019 году я получила две контузии и разорванные связи на правой ноге. Поэтому даже дали гражданскую инвалидность. Но снова война, и я пошла в ряды ВСУ.

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Сова на войне

Женщина признается — еще с детства у нее была псевдо Крейзи из-за своей непоседливости и постоянных потасовок с мальчишками. Но со взрослением и службой в армии женщина полюбила ночные наряды, так что Сова ей понравилась гораздо больше.

Я всегда коллекционирую все с совами: чашки, футболки, игрушки. Даже тату имею с совой.

Она родилась в многодетной семье — семь сестер и четырех братьев. Двое ее сестер и один брат также служат в ВСУ. Впервые Сова попала в армию после Майдана в 2014 году в батальон Айдар. Тогда же она впервые почувствовала, что такое русские Грады. Долго на фронте тогда не пробыла, но уже точно знала, что вернется домой.

Впоследствии Ирина-Сова подписала контракт с противотанковым подразделением на должность радиотелефониста, а уже через год смогла перевестись в артразведку. Уже в 2019 получила те же контузии.

Уже сейчас у нее другая реальность: занимает новую должность гранатомётчика и радиотелефониста. Но параллельно она готовит еду, лечит раненых, еще и связным работает. Признается: на фронте обрела еще одну семью.

Работаю наравне с мужчинами, и должности мои не знают гендерных стереотипов.

Не знать страха и защищать родную землю

Когда ее просят вспомнить какую-то историю войны, которая запомнилась на всю жизнь, то рассказывает об одном из артобстрелов на передовой.

— Меня контузило, но я слышала крики из дома, который был недалеко. У меня ноги болят, только операция недавно была, но я бегу туда. Вижу: два парня из противотанкового подразделения полностью в крови. Один из них был явно в тяжелом состоянии, я дала инструкции и побежала к пехотинцам за медиком.

Они были на моей ответственности, поэтому бежала я вопреки боли. Успела, и медика нашла. Спасла ребят, их эвакуировали, а я свои ноги еще долго лечила.

Такая решительность прослеживалась в ней с юности. Помнит, как в 2014 году пришла в военкомат и наблюдала за теми мужчинами, которые под юбками женщин прятались: кто с детьми, кто ухаживает и подобные. Сама Сова вспоминает, что тогда просто спросила вслух: Кто, если не мы?

Вместе с тем современная украинская армия женщину устраивает — условия сейчас намного лучше тех, которые были еще несколько лет назад. Да, приходится спать на деревянных поддонах и накрываться спальниками, а ночью без обогревателя можно замерзнуть, но Ирина не жалуется.

— На учениях нас было по 40 человек в одном помещении, с одним санузлом. Раз в неделю ездили в баню — можно только представить всю ту грязь и запах.

Но работаю я наравне со всеми — менструации тоже не мешают. Ибо кто, если не мы…?

Нашей Сове совсем не страшно — она сама в этом признается. Последний раз это чувство грызло ее в 2018 году, когда на Светлодарской дуге россияне ежедневно стреляли по Вооруженным силам Украины. Тогда одна мина упала прямо возле военной и ее напарника — едва успели пригнуться.

Она мечтает обнять семью и увидеться с любимым, который служит военным в Мексике. А украинцам советует: не опускайте руки и сражайтесь против русской орды!

Украинки теперь точно знают, как идет военный учет женщин! А если ты это пропустила, то читай наш материал.

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