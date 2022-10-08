Рассказы

Кто, если не мы? История гранатомётчика и радиотелефониста Совы, которая с 2014 года в рядах ВСУ

Виктория Мельник, редактор сайта 08 октября 2022, 15:00
Ирина гранатометник
Фото: Instagram

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