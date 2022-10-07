Теперь официально! Что решили с выездом женщин за границу и обязательным военным учетом в Украине

7 октября Верховная Рада приняла законопроект 6482 о добровольном порядке взятия женщин на военный учет. Решение поддержали 297 парламентариев.

Военный учет женщин – по желанию

По закону женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в утвержденном Минобороны перечне, берутся на военный учет военнообязанных по их собственному желанию.

При этом они должны пригодиться к службе по состоянию здоровья и возрасту.

Военный учет женщин — обязательно

Но осталась норма о медицинских работниках. Так, женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, обязательно подлежат взятию на военный учет.

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Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр у себя на Facebook рассказала, что никаких запретов на выезд женщин из Украины за границу с 1 октября нет.

Маляр сообщила, что накануне (6 сентября) министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке сроков взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год — до 1 октября 2023 года.

Это означает, что женщины смогут беспрепятственно выезжать за границу после 1 октября этого года.

Поэтому никакой паники и “зрады”. Никаких ограничений для женщин не существует, — отметила заместитель министра обороны.

Впрочем, вопрос военного учета женщин регулируется законом Украины, поэтому в течение года Верховная Рада должна на законодательном уровне установить, что военный учет женщин соответствующих профессий/специальностей является исключительно добровольным.

Министерство обороны выступает именно за добровольный характер военной службы для женщин и внесение соответствующих изменений в закон О воинской обязанности и военной службе.

В Украине пока нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете, подчеркнули в Минобороны.

Фото: Генштаб Минобороны/Facebook

Напомним, ранее страну всколыхнула новость о том, что к военнообязанным женщинам будут применяться те же требования, что и к мужчинам. Следовательно, они не смогут выезжать за границу. Новость быстро стала резонансной и вызвала массовые обсуждения в сети.

Однако позже в Минобороны рассказали о работе над законопроектом, регулирующим военный учет женщин в Украине.

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