Твоя безопасность

Теперь официально! Что решили с выездом женщин за границу и обязательным военным учетом в Украине

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 07 октября 2022, 13:45
Військовий облік жінок

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