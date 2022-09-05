Не нужно разводить панику! Анна Маляр о фейках вокруг военного учета женщин

Вокруг военного учета женщин в Украине каждый день появляются новые слухи, детали, разъяснения, которые запутывают украинцев. В результате происходит распространение ложной информации.

Ранее сообщалось, что украинки, имеющие соответствующие специальности, должны встать на обязательный военный учет с 1 октября. Однако речь не шла об ограничениях выезда за границу, действующих для мужчин.

Вчера Украину всколыхнула новость, что к военнообязанным женщинам будут применяться те же самые требования, что и к мужчинам. Следовательно, они не смогут выезжать за границу. Новость быстро стала резонансной и вызвала массовые обсуждения в сети.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла слухи о военном учете женщин.

По ее словам, в Министерстве обороны разработали и передали в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины О воинской обязанности и военной службе относительно добровольности постановки на военный учет женщин.

Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, — отметила Маляр.

Дело в том, что постановка женщин на учет установлена ​​законом, поэтому Минобороны и Генштаб не могут изменять подобные решения самостоятельно, ведь данные полномочия есть только у Парламента.

— Если будут приняты изменения, Минобороны и Генштаб их выполнят, — утверждает Маляр.

Она объяснила: сейчас в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Однако есть потребность в отдельных специальностях со сфер медицины радиотехники, пищевых технологий. Генштаб хочет также сократить список военно-учетных специальностей для женщин.

Маляр подчеркнула: постановка женщин на учет — добровольная! С 2014 года ни одна женщина принудительно не попала на фронт, только по собственному согласию.

Ранее эксперты давали ответы на самые частые вопросы касательно военного учета женщин.

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