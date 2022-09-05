Не треба розводити паніку! Ганна Маляр про фейки навколо військового обліку жінок

Навколо військового обліку жінок в Україні щодня з’являються нові чутки, деталі, роз’яснення, які заплутують українців. Як наслідок — розповсюджується неправдива інформація.

Раніше повідомлялося, що українки, які мають відповідні спеціальності, повинні стати на обов’язковий військовий облік з 1 жовтня. Втім, не йшлося про обмеження виїзду за кордон, які діють для чоловіків.

Учора Україну сколихнула новина, що до військовозобов’язаних жінок будуть застосовуватися ті самі вимоги, що й до чоловіків. Отже, вони не зможуть виїжджати за кордон. Новина швидко стала резонансною та викликала масові обговорення й обурення в мережі.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала чутки щодо військового обліку жінок.

За її словами, у Міністерстві оборони розробили й передали до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України Про військовий обов’язок і військову службу щодо добровільного поставлення на військовий облік жінок.

Зараз працюємо над законопроектом разом з профільним комітетом ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, — наголосила Маляр.

Річ у тім, що постановка жінок на облік встановлена законом, тому Міноборони й Генштаб не можуть змінити подібні рішення самостійно, адже такі повноваження має лише Парламент.

— Якщо будуть ухвалені зміни, Міноборони й Генштаб їх виконають, — стверджує Маляр.

Вона пояснила: зараз у держави немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Проте є потреба в окремих спеціальностях зі сфер медицини, радіотехніки, харчових технологій. Тож Генштаб хоче також скоротити список військово-облікових спеціальностей для жінок.

Маляр наголосила: постановка жінок на облік — добровільна! З 2014 року жодна жінка примусово не потрапила на фронт, лише за згодою.

Раніше експерти давали відповіді на найчастіші запитання щодо військового обліку жінок.

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