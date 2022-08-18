Військовий облік для жінок в Україні: кому, коли та як доведеться йти до військкоматів уже цієї осені

Минулої осені в Україні резонансу набула тема взяття жінок на військовий облік. Після критики з боку суспільства Міністерство оборони відредагувало свій наказ та скоротило перелік професій, представниці яких стануть військовозобов’язаними.

Та й досі залишається багато запитань: як саме, коли та кому доведеться йти до військкоматів. Юристки Анастасія Луук та Карина Сагайдак відповіли на найчастіші запитання для української спільноти геймдев-спеціалістів GameDev DOU.

Хто з жінок стане військовозобов’язаними

Уже з 1 жовтня деяким жінкам доведеться йти до військкоматів. Це стосується тих, хто:

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у віці від 18 до 60 років; придатні за станом здоров’я; мають спеціальність та/або професію, споріднену з військово-обліковою.

Міноборони оприлюднило вичерпний перелік усіх професій, які підпадають під військову справу:

медицина;

психологія;

IT-сфера;

інженерія;

харчові технології;

банківська справа;

журналістика тощо.

Проте наразі невідомо, як саме визначатимуть спеціальність жінок — за дипломом чи фактичним місцем роботи.

У наказі Міноборони перелік спеціальностей/професій зазначений через слеш, тож можна припустити, що братимуть до уваги обидва варіанти.

Якщо жінка фізична особа-підприємець, то її професійна приналежність визначатиметься за КВЕДом (Класифікатором видів економічної діяльності).

Як жінкам стати на військовий облік

Щоб стати на військовий облік, потрібно:

Самостійно прийти в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (військкомат) з відповідною заявою. Взяти з собою копії та оригінали паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про одруження, народження дітей, закінчення навчання, довідки з роботи.

Якщо жінка підпадає під усі критерії, то її відправлять на медкомісію. До речі, не потрібно чекати жовтня, щоб піти у військкомат. Це можна зробити вже зараз, щоб уникнути великих черг восени.

Водночас досі немає визначеного кінцевого терміну для постановки жінок на військовий облік.

Чи обов’язково жінкам потрібно вставати на військовий облік

Варто одразу сказати, що військовий облік не дорівнює примусовій мобілізації. Наразі в ЗСУ немає такої потреби. Військкомат визначатиме доцільність мобілізації конкретної жінки, базуючись на багатьох факторах:

мобілізаційних планах ЗСУ;

дефіцитності спеціальності жінки;

досвіді служби/навчання на військових кафедрах;

сімейних обставинах;

стані здоров’я тощо.

— Щодо обов’язковості постановки на облік. Після шквалу обурення з боку жінок Генеральний штаб ЗСУ 14 липня 2022 року на своїй сторінці у Facebook опублікував допис про те, що жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою.

Але звертаю увагу на те, що допис у Facebook не є нормативно-правовим актом, — пояснює Луук.

Раніше заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомляв про розгляд змін до законодавства, щоб брати жінок на військовий облік лише добровільно.

Утім, поки що жінкам, які підпадають під критерії постановки на військовий облік, потрібно це зробити.

Чи є винятки з правил

Згідно зі статтею 23 закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, жінки/чоловіки не підлягають мобілізації, якщо:

мають трьох чи більше неповнолітніх дітей;

самотужки виховують неповнолітню дитину;

самотужки виховують неповнолітню дитину з інвалідністю.

Що ж до вагітних жінок та матерів, які мають малолітніх дітей, то жодних винятків у законодавстві немає.

Стати на військовий облік доведеться також і тим, хто працює за договорами цивільно-правового характеру, а також домогосподаркам, якщо вони мають відповідну професію.

Міноборони зазначає: жінки з неповнолітніми дітьми не будуть мобілізовані. Але це знову слова. Можливо, до 1 жовтня ще внесуть зміни.

Щодо вагітних жінок, то це може бути підставою для неможливості служити за медичним протипоказанням. У будь-якому разі придатність кожної жінки до військової служби визначатимуть згідно з нормами законодавства, — каже Луук.

Чи можна буде військовозобов’язаним жінкам виїжджати за кордон

Під час воєнного стану діє обмеження на виїзд за кордон чоловіків призовного віку. Утім, наразі в Україні немає рішення щодо обмеження перетину кордону військовозобов’язаних жінок.

Тож очікується, що Міноборони додатково дасть роз’яснення щодо цього аспекту. Ті, хто вже стоїть на військовому обліку та перебуває за кордоном, мають прийти у військкомат у семиденний строк після повернення в Україну.

До речі, стати на військовий облік можна й за межами України — в дипломатичних установах.

Що чекає на порушниць закону

Якщо жінка ухиляється від військового обліку, то їй може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність (ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення та ст. 337 ККУ).

Водночас є кілька “але”:

Немає кінцевого терміну постановки на військовий облік для жінок. 2022 рік — перехідний, тож, за словами представників Міноборони, штрафи не виписуватимуть до кінця цього року. Теоретично наявні зараз закони щодо відповідальності за ухилення від військового обліку не можуть застосовуватись до жінок. Адже суб’єктом у зазначених вище статтях виступає призовник, військовозобов’язаний або резервіст. А жінка за українським законодавством не належить до жодної з цих категорій.

З початку повномасштабної війни в Україні триває загальна мобілізація. Читай, яка зараз йде хвиля мобілізації та які ще існують.

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