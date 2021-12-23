Жінки стають військовозобов’язаними — все, що потрібно знати, та чому тобі не варто боятися

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 23 Грудня 2021, 16:02
Жінки у лавах ЗСУ
Фото: Facebook

Більше новин
Запідозрили в себе Covid-19: розповідаємо, що робити
Запідозрили в себе Covid? Розповідаємо, що робити
Вікна 17:30
Вікна-новини. Випуск від 23.12.2021 (17:30)
Катерина Кухар
Катерина Кухар: про приниження, стерті до крові пальці та стосунки з чоловіком
Монахи
Монахині з брандспойтами: на Черкащині створили унікальну пожежну команду
Дивитись більше

Матеріали по темі

Російське ТБ
Росія готується до Третьої світової війни? Божевілля на російському ТБ
Загроза вторгнення
Коли занепокоєність замінять діями? Останні новини військової напруги з Росією
Війна
НАТО підтримає Україну у разі конфлікту? Останні новини військової напруги
Вікна 17:30
Москва почала погрожувати ядерною зброєю? Військова напруга у світі

Відео
0:35:00
Вікна 17:30

Вікна-новини. Випуск від 23.12.2021 (17:30)
0:04:34
Катерина Кухар
Катерина Кухар: про приниження, стерті до крові пальці та стосунки з чоловіком
0:03:16
Монахи
Монахині з брандспойтами: на Черкащині створили унікальну пожежну команду
0:00:35
Пфайзер
У США схвалили перші ліки від COVID-19: чи захищають вони від хвороби
0:20:00
Вікна-новини випуск від 23.12.2021 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 23.12.2021 (14:30)
0:20:00
11:30
Вікна-новини. Випуск від 23.12.2021 (11:30)
0:04:28
Містобудування
Будувати міста по-новому: як ДІАМ допоможе українським містам і що це таке
0:02:38
Новий рік 2022
Санта-Клаус збирається на роботу! Як світ готується зустрічати 2022-й рік
0:01:27
Немовля доправили вертольотом
На межі життя та смерті: як немовля терміново доправили гелікоптером до лікарні і врятували
0:35:37
Вікна 22:00
Вікна-новини. Випуск від 22.12.2021 (22:00)
Більше відео
Дистанційна освіта — порятунок чи розчарування студентів?
Читати далі
Дистанційна освіта — порятунок чи розчарування студентів?