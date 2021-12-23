Жінки стають військовозобов’язаними — все, що потрібно знати, та чому тобі не варто боятися

17 грудня в Україні набув чинності наказ Міністерства оборони, який передбачає суттєве розширення переліку спеціальностей та професій, працівники яких мають стати на військовий облік як військовозобовʼязані.

І цього разу йдеться не лише про чоловіків, а й про жінок.

Що означає відповідний наказ

Відтепер стати на військовий облік — це не право, а обовʼязок українських жінок. Щоправда, у випадку, якщо ваша професія входить до розширеного переліку, а також якщо жінка є придатною до проходження військової служби за станом здоровʼя та віком (18–60 років).

Перелік професій

Перелік професій, за якими жінки стають військовозобовʼязаними, чималий — це фармацевти, медики (зокрема й стоматологи), ветеринари, науковці, соцпрацівники, бухгалтери, програмісти, юристи, журналісти, перекладачі, музиканти, працівники готелів і ресторанів, рекламники тощо.

З повним списком можна ознайомитися нижче.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ by MariaStepaniuk

Процедура постановки на військовий облік

Наразі документ ще “зелений” — це означає, що час, за який українські жінки мають стати на облік у військкоматі, не визначений. Немає й чіткого алгоритму постановки жінок на військовий облік.

Втім, буква закону каже, що на офіційному рівні приведення всіх необхідних паперів до ладу має відбутися впродовж 6 місяців — тобто до 17 червня 2022 року.

— Думаю, що ми розробимо алгоритм і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів. Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, щоб ви надіслали свої дані онлайн. Подивимося, чи буде це можливо з точки зору безпеки, — коментує радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова для Громадського радіо.

При цьому під час брифінгу Міноборони у четвер, 23 грудня, представники відомства уточнили:

Українські жінки зобов’язані будуть стати на військовий облік до кінця 2022 року за місцем реєстрації (а не фактичного проживання).

Це означає, що для постановки для облік жінці потрібно буде їхати до військкомату за місцем офіційної реєстрації.

Які документи необхідні для постановки на військовий облік?

паспорт ідентифікаційний номер свідоцтво про одруження (за наявності) свідоцтво про народження дитини (за наявності) свідоцтво про набуття освіти чи спеціальності довідка з місця роботи фото 3х4 Covid-сертифікат

Жінки також муситимуть проходити військово-лікарську комісію за місцем реєстрації.

Жінки якого віку підпадають під призов

Йдеться про військовозобов’язаних жінок віком: від 20 до 50 років — для осіб офіцерського складу; від 20 до 40 років — для інших військовозобов’язаних жінок.

Хто не підпадає під призов на військову службу (у мирний час)

Далі буде перелік осіб, які не підпадають під призов. Втім, ці жінки все одно зобов’язані впродовж року стати на облік.

жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років;

жінки, зайняті постійним доглядом за особами, які його потребують (у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд);

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання;

народні депутати України, депутати Верховної Ради АР Криму;

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими держорганами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами й організаціями в порядку, встановленому Кабміном;

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

Контроль за військовим обліком на роботі

Закон передбачає, що на військовий облік мають стати всі жінки, які працюють у компанії (йдеться про військовозобов’язаних). Кадровий відділ має перевіряти наявність документів про військовий облік у нових працівників.

Якщо ж людина працевлаштується без документа про військовий облік, роботодавцеві загрожує штраф.

До того ж ті жінки, які працюють у компанії давно, все одно повинні будуть дійти до військкоматів та стати на облік.

Де проходитимуть службу українські жінки?

Більшість жінок, призваних під час мобілізації, проходитимуть військову службу на медичних посадах (наприклад, лікаря чи санінструктора), а також у підрозділах зв’язку та логістики.

Чому Міноборони розширило перелік професій?

В оборонному відомстві кажуть, що причиною є нестабільна ситуація на кордоні з Росією.

Це просто потихеньку, про всяк випадок, готуємося до найгіршого розвитку подій, — констатувала радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова.

За її словами, у випадку розгортання військових дій жінки можуть бути мобілізовані та корисні.

Український контекст

Росія брязкає зброєю неподалік українського кордону. Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив: біля кордонів України на відстані 200 км перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 км — ще 143,5 тисячі армійців ЗС РФ.

Ще в листопаді цього року вперше з’явилася інформація про те, що Кремль планує повномасштабний наступ на Україну. Розвідники Міноборони називали дату: кінець січня — початок лютого 2022 року.

Західні видання, як-от The Washington Post та Bild, повідомили, що Росія нібито розглядає можливість захоплення України у три етапи.

Втім, українці все одно мають почуватися в безпеці, адже в нас є сила дипломатії, західні партнери та час на підготовку до найгіршого сценарію.

Світова практика

Україна не єдина в прагненні убезпечити себе шляхом додаткової підтримки так званої слабкої статі. Найвідомішим прикладом країни, в якій жінки військовозобов’язані, є Ізраїль.

Оскільки ця країна перебуває в постійному військовому конфлікті з Палестиною, їй необхідна боєздатна армія. Тож під призов ізраїльських збройних сил потрапляють як чоловіки, так і жінки.

А от строк служби для жінок в армії Ізраїлю менший, ніж для чоловіків — два і три роки відповідно.

Ще одна країна, де жінки військовозобов’язані — Норвегія. Там з 2014-го року жінки мають пройти службу в армії. Строк служби — від 7 до 19 місяців.

Військовозобов’язаними у цій європейській країні є жінки від 19 до 44 років.

Ще одна європейська країна, яка повернула військову повинність для жінок — Швеція. Там під призов підлягають жінки від 18 років. Відповідну норму повернули нещодавно — з 2017-го року. Жінки потрапляють до армії у рамках докомплектування підрозділів.

Служити в армії мають і жінки Південної Кореї — там у лавах військовослужбовців жінки мають пробути сім років, а чоловіки — десять.

Військовий призов є обов’язковим і для жінок Еритреї, Тайваню, Малайзії. У Тайвані, наприклад, жінки відбувають військову повинність одразу після завершення школи (у віці 18-19 років). Для жінок служба там триває два роки.

І якщо суспільство починає руйнувати гендерні стереотипи, тоді й жіночий призов — логічний крок назустріч рівноправ’ю. Натомість чоловіки можуть брати на себе хатні обов’язки. Це на своєму прикладі довели поліціянти з Донеччини, які стали учасниками фотовиставки Оперативна обстановка — сімейна.