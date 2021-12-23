Женщины становятся военнообязанными — все, что нужно знать, и почему тебе не стоит бояться

17 декабря в Украине вступил в силу приказ Министерства обороны, предусматривающий существенное расширение перечня специальностей и профессий, работники которых должны стать на военный учет как военнообязанные.

И в этот раз речь идет не только о мужчинах, но и о женщинах.

Что означает соответствующий приказ

Теперь стать на военный учет — это не право, а обязанность украинских женщин. Правда, в случае, если ваша профессия входит в расширенный список, а также если женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту (18-60 лет).

Список профессий

Перечень профессий, по которым женщины становятся военнообязанными, немалый — это фармацевты, медики (в том числе и стоматологи), ветеринары, ученые, соцработники, бухгалтеры, программисты, юристы, журналисты, переводчики, музыканты, работники гостиниц и ресторанов, рекламщики и т.д.

С полным перечнем можно ознакомиться ниже.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ by MariaStepaniuk

Процедура постановки на учет

Сейчас документ еще “зеленый” — это значит, что время, за которое украинские женщины должны стать на учет в военкомат, не установлено. Нет и четкого алгоритма постановки женщин на военный учет.

Впрочем, буква закона говорит, что на официальном уровне приведение всех необходимых бумаг в порядок должно состояться в течение шести месяцев — то есть до 17 июня 2022 года.

— Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности, — комментирует советница заместителя министра обороны Наталья Воронкова для Громадского радио.

При этом во время брифинга Минобороны в четверг, 23 декабря, представители ведомства уточнили:

Украинские женщины обязаны будут встать на военный учет до конца 2022 года по месту регистрации (а не фактического проживания).

Это значит, что для постановки на учет женщине нужно будет ехать в военкомат по месту официальной регистрации (прописки).

Какие документы необходимы для постановки на военный учет?

паспорт

идентификационный номер

свидетельство о браке (при наличии)

свидетельство о рождении ребенка (при наличии)

свидетельство о получении образования или специальности

справка с места работы

фото 3х4

Covid-сертификат

Женщины также должны проходить военно-врачебную комиссию по месту регистрации.

Женщины какого возраста подпадают под призыв

Речь идет о военнообязанных женщинах в возрасте: от 20 до 50 лет – для лиц офицерского состава; от 20 до 40 лет – для других военнообязанных женщин.

Кто не подпадает под призыв на военную службу (в мирное время)

Далее будет перечень лиц, не подпадающих под призыв, впрочем, эти женщины все равно обязаны в течение года встать на военный учет.

женщины, на содержании которых находятся дети до 16 лет;

женщины, занятые постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются (в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход);

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

студенты и аспиранты, обучающиеся на дневной форме обучения;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Крыма;

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабмином;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Контроль за военным учетом на работе

Закон предусматривает, что на военный учет должны стать все женщины, работающие в компании (речь идет о военнообязанных). Кадровый отдел должен проверять наличие документов о военном учете у новых работников.

Если человек трудоустроится без документа о военном учете, работодателю грозит штраф.

К тому же, те женщины, которые работают в компании давно, все равно должны будут дойти до военкоматов и встать на учет.

Где будут проходить службу украинские женщины?

Большинство женщин, призванных во время мобилизации, будут проходить военную службу на медицинских должностях (например, врач или санинструктор), а также в подразделениях связи и логистики.

Почему Минобороны расширило список профессий?

В оборонном ведомстве говорят, что причиной является нестабильная ситуация на границе с Россией.

Это просто потихоньку, на всякий случай, готовимся к худшему развитию событий, — констатировала советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова.

По ее словам, в случае развертывания военных действий женщины могут быть мобилизованы и полезны.

Украинский контекст

Россия гремит оружием возле украинской границы. Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил: у границ Украины на расстоянии 200 км находятся 122 тыс. российских военных, а на расстоянии 400 км — еще 143,5 тысяч армейцев ВС РФ.

Еще в ноябре этого года впервые появилась информация, что Кремль планирует полномасштабное наступление на Украину. Разведчики Минобороны называли дату: конец января — начало февраля 2022 года.

Западные издания, в частности The Washington Post и Bild сообщили, что Россия якобы рассматривает возможность захвата Украины в три этапа.

Впрочем, украинцы все равно должны чувствовать себя в безопасности, ведь у нас есть сила дипломатии, западные партнеры и время на подготовку к худшему сценарию.

Мировая практика Украина не единственная в стремлении обезопасить себя за счет дополнительной поддержки так называемого “слабого пола”. Самым известным примером страны, в которой женщины военнообязанные, является Израиль. Поскольку эта страна находится в постоянном военном конфликте с Палестиной, ей необходима боеспособная армия. Так что под призыв израильских вооруженных сил попадают как мужчины, так и женщины. А вот срок службы для женщин в армии Израиля меньше, чем для мужчин — два и три года соответственно. Еще одна страна, где женщины военнообязанные — Норвегия. Там с 2014 года женщины должны пройти службу в армии. Срок службы – от 7 до 19 месяцев. Военнообязанными в этой европейской стране женщины от 19 до 44 лет. Еще одна европейская страна, вернувшая военную повинность для женщин — Швеция. Там под призыв подпадают женщины от 18-ти лет. Соответствующую норму вернули недавно — с 2017 года. Женщины попадают в армию в рамках доукомплектования подразделений. Служить в армии должны и женщины Южной Кореи — там в рядах военнослужащих представительницы “слабого пола” должны пробыть семь лет, а мужчины — десять. Военный призыв обязателен и для женщин Эритреи, Тайваня, Малайзии. В Тайване, например, женщины отбывают воинскую повинность сразу после окончания школы (в возрасте 18-19 лет). Для женщин служба там длится 2 года.

И если общество начинает разрушать гендерные стереотипы, тогда и женский призыв — логичный шаг навстречу равноправию. А мужчины могут брать на себя часть домашних обязанностей. Это на своем примере доказали полицейские из Донецкой области, ставшие участниками фотовыставки Оперативная обстановка — семейная.