Женщины становятся военнообязанными — все, что нужно знать, и почему тебе не стоит бояться

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 23 декабря 2021, 16:02
Жінки у лавах ЗСУ

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