Женщины становятся военнообязанными — все, что нужно знать, и почему тебе не стоит бояться

17 декабря в Украине вступил в силу приказ Министерства обороны, предусматривающий существенное расширение перечня специальностей и профессий, работники которых должны стать на военный учет как военнообязанные.
И в этот раз речь идет не только о мужчинах, но и о женщинах.
Теперь стать на военный учет — это не право, а обязанность украинских женщин. Правда, в случае, если ваша профессия входит в расширенный список, а также если женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту (18-60 лет).
Перечень профессий, по которым женщины становятся военнообязанными, немалый — это фармацевты, медики (в том числе и стоматологи), ветеринары, ученые, соцработники, бухгалтеры, программисты, юристы, журналисты, переводчики, музыканты, работники гостиниц и ресторанов, рекламщики и т.д.
С полным перечнем можно ознакомиться ниже.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ by MariaStepaniuk
Сейчас документ еще “зеленый” — это значит, что время, за которое украинские женщины должны стать на учет в военкомат, не установлено. Нет и четкого алгоритма постановки женщин на военный учет.
Впрочем, буква закона говорит, что на официальном уровне приведение всех необходимых бумаг в порядок должно состояться в течение шести месяцев — то есть до 17 июня 2022 года.
— Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности, — комментирует советница заместителя министра обороны Наталья Воронкова для Громадского радио.
При этом во время брифинга Минобороны в четверг, 23 декабря, представители ведомства уточнили:
Украинские женщины обязаны будут встать на военный учет до конца 2022 года по месту регистрации (а не фактического проживания).
Украинские женщины обязаны будут встать на военный учет до конца 2022 года по месту регистрации (а не фактического проживания).
Это значит, что для постановки на учет женщине нужно будет ехать в военкомат по месту официальной регистрации (прописки).
Женщины также должны проходить военно-врачебную комиссию по месту регистрации.
Речь идет о военнообязанных женщинах в возрасте: от 20 до 50 лет – для лиц офицерского состава; от 20 до 40 лет – для других военнообязанных женщин.
Далее будет перечень лиц, не подпадающих под призыв, впрочем, эти женщины все равно обязаны в течение года встать на военный учет.
Закон предусматривает, что на военный учет должны стать все женщины, работающие в компании (речь идет о военнообязанных). Кадровый отдел должен проверять наличие документов о военном учете у новых работников.
Если человек трудоустроится без документа о военном учете, работодателю грозит штраф.
Если человек трудоустроится без документа о военном учете, работодателю грозит штраф.
К тому же, те женщины, которые работают в компании давно, все равно должны будут дойти до военкоматов и встать на учет.
Большинство женщин, призванных во время мобилизации, будут проходить военную службу на медицинских должностях (например, врач или санинструктор), а также в подразделениях связи и логистики.
В оборонном ведомстве говорят, что причиной является нестабильная ситуация на границе с Россией.
Это просто потихоньку, на всякий случай, готовимся к худшему развитию событий, — констатировала советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова.
Это просто потихоньку, на всякий случай, готовимся к худшему развитию событий, — констатировала советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова.
По ее словам, в случае развертывания военных действий женщины могут быть мобилизованы и полезны.
Россия гремит оружием возле украинской границы. Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил: у границ Украины на расстоянии 200 км находятся 122 тыс. российских военных, а на расстоянии 400 км — еще 143,5 тысяч армейцев ВС РФ.
Еще в ноябре этого года впервые появилась информация, что Кремль планирует полномасштабное наступление на Украину. Разведчики Минобороны называли дату: конец января — начало февраля 2022 года.
Западные издания, в частности The Washington Post и Bild сообщили, что Россия якобы рассматривает возможность захвата Украины в три этапа.
Западные издания, в частности The Washington Post и Bild сообщили, что Россия якобы рассматривает возможность захвата Украины в три этапа.
Впрочем, украинцы все равно должны чувствовать себя в безопасности, ведь у нас есть сила дипломатии, западные партнеры и время на подготовку к худшему сценарию.
Украина не единственная в стремлении обезопасить себя за счет дополнительной поддержки так называемого “слабого пола”. Самым известным примером страны, в которой женщины военнообязанные, является Израиль.
Поскольку эта страна находится в постоянном военном конфликте с Палестиной, ей необходима боеспособная армия. Так что под призыв израильских вооруженных сил попадают как мужчины, так и женщины.
А вот срок службы для женщин в армии Израиля меньше, чем для мужчин — два и три года соответственно.
Еще одна страна, где женщины военнообязанные — Норвегия. Там с 2014 года женщины должны пройти службу в армии. Срок службы – от 7 до 19 месяцев.
Военнообязанными в этой европейской стране женщины от 19 до 44 лет.
Еще одна европейская страна, вернувшая военную повинность для женщин — Швеция. Там под призыв подпадают женщины от 18-ти лет. Соответствующую норму вернули недавно — с 2017 года. Женщины попадают в армию в рамках доукомплектования подразделений.
Служить в армии должны и женщины Южной Кореи — там в рядах военнослужащих представительницы “слабого пола” должны пробыть семь лет, а мужчины — десять.
Военный призыв обязателен и для женщин Эритреи, Тайваня, Малайзии. В Тайване, например, женщины отбывают воинскую повинность сразу после окончания школы (в возрасте 18-19 лет). Для женщин служба там длится 2 года.
И если общество начинает разрушать гендерные стереотипы, тогда и женский призыв — логичный шаг навстречу равноправию. А мужчины могут брать на себя часть домашних обязанностей. Это на своем примере доказали полицейские из Донецкой области, ставшие участниками фотовыставки Оперативная обстановка — семейная.