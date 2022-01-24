Жодних штрафів та скорочений перелік професій. У Міноборони відредагували наказ про військовий облік жінок

Ніна Гербич, редакторка сайту 24 Січня 2022, 15:40
Міноборони відредагувало наказ про військовий облік для жінок
Фото: Facebook

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