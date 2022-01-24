Жодних штрафів та скорочений перелік професій. У Міноборони відредагували наказ про військовий облік жінок

Міністерство оборони України підготувало нову редакцію наказу про військовий облік для жінок за деякими професіями.

Днями про це повідомила прес-служба оборонного відомства.

Перелік професій скоротили вдвічі

Так, у новій редакції залишили 14 спеціальностей і 6 професій, представниці яких повинні ставати на військовий облік.

Переважно йдеться про спеціальності у сфері:

медицини;

електроніки;

зв’язку;

метрології та картографії;

фінансів;

бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

Зазначені спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями. Раніше йшлося про 35 фахових напрямів, що охоплювали понад 200 спеціальностей.

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив:

У наказі ми затверджуємо не усі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі.

У такий спосіб вдалося майже вдвічі скоротити кількість професій, за якими передбачалося взяття жінок-співробітниць на військовий облік.

Також повідомляється, що змінювати цей список, якщо якісь спеціальності втратять актуальність або з’являться нові, зможе Генштаб ЗСУ.

Чи штрафуватимуть жінок за невчасну постановку на військовий облік?

Олексій Резніков спростував чутки про застосування штрафів щодо жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік.

Оскільки законодавством не передбачено покарання осіб, які вперше стають на облік як військовозобов’язані.

Жінки стають військовозобов’язаними лише після того, як стають на військовий облік, до моменту постановки на облік вони не є такими, — зазначив глава Мінооборони.

Кінцевий перелік там пообіцяли затвердити після його погодження зі Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ та Службою зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що 17 січня Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування цього наказу Міністерства оборони України, яка зібрала понад 37 тисяч підписів.

Глава держави звернувся до оборонного відомства з проханням розглянути суттєве скорочення переліку професій і процедуру онлайн-постановки на облік.

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