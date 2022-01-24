Никаких штрафов и сокращенный список профессий. В Минобороны отредактировали приказ о военном учете женщин

Нина Гербич, редактор сайту 24 января 2022, 15:40
Минобороны отредактировало приказ о военном учете для женщин
Фото: Facebook

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