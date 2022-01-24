Никаких штрафов и сокращенный список профессий. В Минобороны отредактировали приказ о военном учете женщин

Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию приказа о военном учете для женщин по некоторым профессиям.

На днях об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Список профессий сократили вдвое

Так, в новой редакции оставили 14 специальностей и 6 профессий, представительницы которых должны становиться на военный учет.

Преимущественно речь идет о специальностях в области:

медицины;

электроники;

связи;

метрологии и картографии;

финансов;

бухгалтерского учета и аудита и т.д.

Указанные специальности и профессии связаны с около 100 военно-учетными специальностями. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, охватывавших более 200 специальностей.

Министр обороны Украины Алексей Резников пояснил:

В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, которые наши военные считают актуальными в обозримой перспективе.

Таким образом удалось почти вдвое сократить количество профессий, по которым предполагалась постановка женщин-сотрудниц на военный учет.

Также сообщается, что вносить изменения в этот список, если какие-то специальности потеряют актуальность или появятся новые, сможет Генштаб ВСУ.

Будут ли штрафовать женщин за несвоевременную постановку на военный учет?

Алексей Резников опроверг слухи о применении штрафов в отношении женщин, специальности которых предусматривают постановку на учет.

Поскольку законодательством не предусмотрено наказание лиц, которые впервые становятся на учет как военнообязанные.

Женщины становятся военнообязанными только после того, как стают на военный учет, до момента постановки на учет они таковыми не считаются, — отметил глава Минообороны.

Конечный перечень там пообещали утвердить после его согласования со Службой безопасности, Министерством внутренних дел и Службой внешней разведки.

Напомним, что 17 января Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене этого приказа Министерства обороны Украины, которая собрала более 37 тысяч подписей.

Глава государства обратился в оборонное ведомство с просьбой рассмотреть существенное сокращение перечня профессий и процедуру онлайн-постановки на учет.

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