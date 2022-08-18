Военный учет для женщин в Украине: кому, когда и как придется идти в военкоматы уже этой осенью

Прошлой осенью в Украине стала резонансной тема постановки женщин на военный учет. После критики со стороны общества Министерство обороны отредактировало свой приказ и сократило список профессий, представительницы которых станут военнообязанными.

Но до сих пор остается много вопросов: как именно, когда и кому придется идти в военкоматы. Юристы Анастасия Луук и Карина Сагайдак ответили на самые частые вопросы для украинского сообщества геймдев-специалистов GameDev DOU.

Кто из женщин станет военнообязанным

Уже с 1 октября некоторым женщинам придется идти в военкоматы. Это касается тех, кто:

Сейчас также смотрят

в возрасте от 18 до 60 лет; пригодны по состоянию здоровья; имеют специальность и/или профессию, близкую к военно-учетной.

Минобороны обнародовало исчерпывающий перечень всех профессий, подпадающих под военное дело:

медицина;

психология;

IT-сфера;

инженерия;

пищевые технологии;

банковское дело;

журналистика и т.д.

Однако пока неизвестно, как именно будут определять специальность женщин — по диплому или фактическому месту работы.

В приказе Минобороны перечень специальностей/профессий указан через слэш, поэтому можно предположить, что будут принимать во внимание оба варианта.

Если женщина физическое лицо-предприниматель, ее профессиональная принадлежность будет определяться по КВЭД (Классификатору видов экономической деятельности).

Как женщинам встать на военный учет

Чтобы стать на военный учет, нужно:

Самостоятельно прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат) с соответствующим заявлением. Взять с собой копии и оригиналы паспорта, идентификационного кода, свидетельства о браке, рождении детей, окончании обучения, справки с работы.

Если женщина подходит под все критерии, то ее отправят на медкомиссию. Кстати, не нужно ждать октября, чтобы пойти в военкомат. Это можно сделать уже сейчас, чтобы избежать больших очередей осенью.

В то же время до сих пор нет определенного срока для постановки женщин на военный учет.

Обязательно ли женщинам нужно вставать на военный учет

Следует сразу сказать, что военный учет не равен принудительной мобилизации. Пока в ВСУ нет такой необходимости. Военкомат будет определять целесообразность мобилизации конкретной женщины, основываясь на многих факторах:

мобилизационных планах ВСУ;

дефицитности специальности женщины;

опыте службы/обучения на военных кафедрах;

семейных обстоятельствах;

состоянии здоровья и т.д.

— Об обязательности постановки на учет. После шквала возмущения со стороны женщин Генеральный штаб ВСУ 14 июля 2022 года на своей странице в Facebook опубликовал пост о том, что женщин будут принимать на военный учет только по их согласию.

Но обращаю внимание на то, что пост в Facebook не является нормативно-правовым актом, — объясняет Луук.

Ранее заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщал о рассмотрении изменений в законодательстве, чтобы принимать женщин на военный учет только добровольно.

Впрочем, пока женщинам, которые подпадают под критерии постановки на военный учет, все-таки нужно это сделать.

Есть ли исключения из правил

Согласно статье 23 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации, женщины/мужчины не подлежат мобилизации, если:

имеют троих или более несовершеннолетних детей;

самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;

самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Что касается беременных женщин и матерей, имеющих малолетних детей, то никаких исключений в законодательстве нет.

Стать на военный учет придется также и работающим по договорам гражданско-правового характера, а также домохозяйкам, если они имеют соответствующую профессию.

Минобороны отмечает: женщины с несовершеннолетними детьми не будут мобилизованы. Но это опять слова. Возможно, до 1 октября еще внесут изменения.

Что касается беременных женщин, то это может быть основанием для невозможности служить по медицинскому противопоказанию. В любом случае пригодность каждой женщины к военной службе будут определять согласно нормам законодательства, — говорит Луук.

Можно ли будет военнообязанным женщинам выезжать за границу

Во время военного положения действует ограничение на выезд за границу мужчин призывного возраста. В то же время в Украине нет решения об ограничении пересечения границы военнообязанных женщин.

Ожидается, что Минобороны дополнительно даст разъяснения по этому аспекту. Те, кто уже стоит на военном учете и сейчас находится за границей, должны прийти в военкомат в семидневный срок после возвращения в Украину.

Кстати, встать на военный учет можно и за пределами Украины — в дипломатических учреждениях.

Что ждет нарушительниц закона

Если женщина уклоняется от военного учета, то ей может угрожать как административная, так и уголовная ответственность (ст. 210 Кодекса об административных правонарушениях и ст. 337 УК).

В то же время есть несколько “но”:

Нет окончательного срока постановки на военный учет для женщин. 2022 год — переходный, так что, по словам представителей Минобороны, штрафы не будут выписывать до конца этого года. Теоретически существующие законы об ответственности за уклонение от военного учета не могут применяться к женщинам. Ведь субъектом в вышеуказанных статьях выступает призывник, военнообязанный или резервист. А женщина не принадлежит ни к одной из этих категорий.

С начала полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Читай, какая сейчас идет волна мобилизации и какие еще существуют.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!