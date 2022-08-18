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Военный учет для женщин в Украине: кому, когда и как придется идти в военкоматы уже этой осенью

Елена Яковлева, редактор сайта 18 августа 2022, 15:00
Військовий облік для жінок - відповіді на найчастіші запитання
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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