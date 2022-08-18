Военный учет для женщин в Украине: кому, когда и как придется идти в военкоматы уже этой осенью

Прошлой осенью в Украине стала резонансной тема постановки женщин на военный учет. После критики со стороны общества Министерство обороны отредактировало свой приказ и сократило список профессий, представительницы которых станут военнообязанными.
Но до сих пор остается много вопросов: как именно, когда и кому придется идти в военкоматы. Юристы Анастасия Луук и Карина Сагайдак ответили на самые частые вопросы для украинского сообщества геймдев-специалистов GameDev DOU.
Уже с 1 октября некоторым женщинам придется идти в военкоматы. Это касается тех, кто:
Минобороны обнародовало исчерпывающий перечень всех профессий, подпадающих под военное дело:
Однако пока неизвестно, как именно будут определять специальность женщин — по диплому или фактическому месту работы.
В приказе Минобороны перечень специальностей/профессий указан через слэш, поэтому можно предположить, что будут принимать во внимание оба варианта.
Если женщина физическое лицо-предприниматель, ее профессиональная принадлежность будет определяться по КВЭД (Классификатору видов экономической деятельности).
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook
Чтобы стать на военный учет, нужно:
Если женщина подходит под все критерии, то ее отправят на медкомиссию. Кстати, не нужно ждать октября, чтобы пойти в военкомат. Это можно сделать уже сейчас, чтобы избежать больших очередей осенью.
В то же время до сих пор нет определенного срока для постановки женщин на военный учет.
Следует сразу сказать, что военный учет не равен принудительной мобилизации. Пока в ВСУ нет такой необходимости. Военкомат будет определять целесообразность мобилизации конкретной женщины, основываясь на многих факторах:
— Об обязательности постановки на учет. После шквала возмущения со стороны женщин Генеральный штаб ВСУ 14 июля 2022 года на своей странице в Facebook опубликовал пост о том, что женщин будут принимать на военный учет только по их согласию.
Но обращаю внимание на то, что пост в Facebook не является нормативно-правовым актом, — объясняет Луук.
Но обращаю внимание на то, что пост в Facebook не является нормативно-правовым актом, — объясняет Луук.
Ранее заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщал о рассмотрении изменений в законодательстве, чтобы принимать женщин на военный учет только добровольно.
Впрочем, пока женщинам, которые подпадают под критерии постановки на военный учет, все-таки нужно это сделать.
Согласно статье 23 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации, женщины/мужчины не подлежат мобилизации, если:
Что касается беременных женщин и матерей, имеющих малолетних детей, то никаких исключений в законодательстве нет.
Стать на военный учет придется также и работающим по договорам гражданско-правового характера, а также домохозяйкам, если они имеют соответствующую профессию.
Минобороны отмечает: женщины с несовершеннолетними детьми не будут мобилизованы. Но это опять слова. Возможно, до 1 октября еще внесут изменения.
Минобороны отмечает: женщины с несовершеннолетними детьми не будут мобилизованы. Но это опять слова. Возможно, до 1 октября еще внесут изменения.
Что касается беременных женщин, то это может быть основанием для невозможности служить по медицинскому противопоказанию. В любом случае пригодность каждой женщины к военной службе будут определять согласно нормам законодательства, — говорит Луук.
Во время военного положения действует ограничение на выезд за границу мужчин призывного возраста. В то же время в Украине нет решения об ограничении пересечения границы военнообязанных женщин.
Ожидается, что Минобороны дополнительно даст разъяснения по этому аспекту. Те, кто уже стоит на военном учете и сейчас находится за границей, должны прийти в военкомат в семидневный срок после возвращения в Украину.
Кстати, встать на военный учет можно и за пределами Украины — в дипломатических учреждениях.
Фото:Генштаб ВСУ / Facebook
Если женщина уклоняется от военного учета, то ей может угрожать как административная, так и уголовная ответственность (ст. 210 Кодекса об административных правонарушениях и ст. 337 УК).
В то же время есть несколько “но”:
С начала полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Читай, какая сейчас идет волна мобилизации и какие еще существуют.
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