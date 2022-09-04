Твоя безопасность

Одинаковые требования ко всем: смогут ли женщины выезжать за границу после того, как станут на военный учет

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 сентября 2022, 18:23
Військовий облік жінок: чи можна військовозобов’язаним жінкам виїжджати за кордон
Фото: Pexels

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