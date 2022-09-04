Одинаковые требования ко всем: смогут ли женщины выезжать за границу после того, как станут на военный учет

Военный учет женщин уже долго вызывает массовые обсуждения и тревожность. С 1 октября украинки, которые имеют соответствующие профессии, должны встать на военный учет.

Неоднократно отмечали, что взятие на учет — это не мобилизация. Во время военного положения действуют ограничения на выезд за границу для мужчин. Однако не было решения об ограничении выезда за границу военнообязанных женщин. Об этом отмечали и чиновники.

Теперь юрист Министерства обороны Владимир Смелка в комментарии для Суспільного сообщил: на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, что и на мужчин. То есть, военнообязанные женщины не смогут уезжать за границу.

— Мы приближаемся к стандартам НАТО, идем к ним не только в оружии, но и в военном учете. Этот учет одинаковый как для женщин, так и для мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования, — объяснил Смелка.

По его словам, женщины, оканчивающие университет и получающие диплом по соответствующей специальности, предусмотренной в приказе, должны стать на учет в территориальном центре комплектования.

Если женщина не станет на учет до конца этого года, штрафовать за неисполнение приказа пока не будут.

И все же ждем более подробных разъяснений от Министерства обороны.

Ранее эксперты давали ответы на самые частые вопросы касательно военного учета женщин.

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