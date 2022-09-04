Однакові вимоги до всіх: чи зможуть жінки виїжджати за кордон після того, як стануть на військовий облік

Військовий облік жінок вже довго викликає масові обговорення та тривожність. З 1 жовтня жінки, які мають відповідні професії, повинні стати на військовий облік.

Неодноразово наголошували, що взяття на облік — це не мобілізація. Під час воєнного стану є обмеження на виїзд за кордон для чоловіків. Проте не було рішення щодо обмеження виїзду за кордон військовозобов’язаних жінок. Про це наголошували й посадовці.

Але юрист Міністерства оборони Володимир Смілка у коментарі для Суспільного повідомив: на військовозобов’язаних жінок розповсюджуються такі самі обмеження, що і на чоловіків. Тобто, військовозобов’язані жінки не зможуть виїжджати за кордон.

— Ми наближаємося до стандартів НАТО, ми ідемо до них не тільки у зброї, але й у військовому обліку. Цей облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків. Вони збирають необхідні документи й звертаються до керівника свого підприємства, направляються у територіальні центри комплектування, — пояснив Смілка.

За його словами, жінки, які закінчують університет й отримують диплом за відповідною спеціальністю, яка передбачена в наказі, мають стати на облік у територіальному центрі комплектування.

Але якщо жінка не стане на облік до кінця цього року, то штрафувати за невиконання наказу поки не будуть.

Та все ж чекаємо детальніших роз’яснень від Міністерства оборони.

Раніше експерти давали відповіді на найчастіші запитання щодо військового обліку жінок.

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