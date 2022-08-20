Нікого силою на фронт не відправляють! Що варто знати про військовий облік жінок і чи є тут місце “зраді”

Навколо військово обліку жінок шириться багато чуток — багато хто нагнітає ситуацію та говорить, ніби в українського війська зовсім вичерпані сили, й на фронт “кидатимуть” жінок.

Дехто не зрозумів, які саме професії підпадають під військовий облік, а хтось узагалі не бачить різниці між обліком та призовом.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростовує ці чутки та пояснює: нікого силою на фронт не відправляють.

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Також вона заявила, що зараз гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку також немає.

У своєму Facebook Маляр каже — даремно “розганяти” зраду ще до офіційних заяв Міністерства оборони не потрібно.

Разом із тим, для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Натомість, Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України лише пропонує внести деякі зміни до закону про військовий облік. Ймовірним змінам підлягає:

скорочення Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних — відповідно до нинішніх потреб ЗСУ;

добровільність постановки на військовий облік жінок, які одержали спеціальності, що міститимуться у доопрацьованому переліку;

визначити, що організація взяття жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі;

Ганна Маляр пояснила: обов’язковість постановки жінок на військовий облік, які мають визначені військово-облікові спеціальності, — це норма закону, а Міноборони та Генштаб не можуть змінювати закон.

— Приймати рішення щодо змін буде парламент, а примусової мобілізації жінок на фронт не було ще ніколи з 2014 року, — підсумовує Маляр.

Детальніше ми пояснювали раніше — у матеріалі ми зібрали найчастіші питання про військовий облік жінок та відповіді на них.

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