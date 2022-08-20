Нікого силою на фронт не відправляють! Що варто знати про військовий облік жінок і чи є тут місце “зраді”

Навколо військово обліку жінок шириться багато чуток — багато хто нагнітає ситуацію та говорить, ніби в українського війська зовсім вичерпані сили, й на фронт “кидатимуть” жінок.
Дехто не зрозумів, які саме професії підпадають під військовий облік, а хтось узагалі не бачить різниці між обліком та призовом.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростовує ці чутки та пояснює: нікого силою на фронт не відправляють.
Також вона заявила, що зараз гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку також немає.
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У своєму Facebook Маляр каже — даремно “розганяти” зраду ще до офіційних заяв Міністерства оборони не потрібно.
Разом із тим, для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.
Разом із тим, для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.
Натомість, Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України лише пропонує внести деякі зміни до закону про військовий облік. Ймовірним змінам підлягає:
Ганна Маляр пояснила: обов’язковість постановки жінок на військовий облік, які мають визначені військово-облікові спеціальності, — це норма закону, а Міноборони та Генштаб не можуть змінювати закон.
— Приймати рішення щодо змін буде парламент, а примусової мобілізації жінок на фронт не було ще ніколи з 2014 року, — підсумовує Маляр.
Детальніше ми пояснювали раніше — у матеріалі ми зібрали найчастіші питання про військовий облік жінок та відповіді на них.
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