Никого силой на фронт не отправляют! Что стоит знать о военном учете женщин и есть ли здесь место “зраде”

Вокруг военно учета женщин распространяется много слухов — многие нагнетают ситуацию и говорят, будто у украинского войска совсем исчерпаны силы, и на фронт будут “бросать” женщин.

Некоторые не поняли, какие именно профессии подпадают под военный учет, а кто-то вообще не видит разницы между учетом и призывом.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергает эти слухи и объясняет: никого силой на фронт не отправляют.

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Также она заявила, что сейчас острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете также нет.

В своем Facebook Маляр говорит — зря “разгонять зраду” еще до официальных заявлений Министерства обороны не нужно.

Вместе с тем для Вооруженных Сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.

Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины предлагает внести некоторые изменения в закон о военном учете женщин. Вероятным изменениям подлежит:

сокращение Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных — в соответствии с нынешними потребностями ВСУ;

добровольность постановки на военный учет женщин, получивших специальности, содержащиеся в доработанном перечне;

определить, что организация взятия женщин на военный учет в Украине начнется не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве;

Анна Маляр объяснила: обязательность постановки женщин на военный учет, имеющих определенные военно-учетные специальности, — это норма закона, а Минобороны и Генштаб не могут изменять закон.

— Принимать решение по изменениям будет парламент, а принудительной мобилизации женщин на фронт еще не было никогда с 2014 года, — подытоживает Маляр.

Подробнее мы объясняли ранее — в материале мы собрали самые частые вопросы о военном учете женщин и ответы на них.

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