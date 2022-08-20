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Никого силой на фронт не отправляют! Что стоит знать о военном учете женщин и есть ли здесь место “зраде”

Виктория Мельник, редактор сайта 20 августа 2022, 11:30
Военный учет женщин
Фото: Facebook

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