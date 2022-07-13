Військовий облік жінок: кому потрібно з’явитися у військкоматі та чи справді не можна буде виїжджати за кордон

Захищати свою країну — безумовний обов’язок кожного громадянина. Хтось робить це в тилу, комусь вдається робити це за професією, а дехто обрав шлях військової служби. І якщо раніше військовозобов’язаними вважались чоловіки, то зараз жінки теж можуть набути такого статусу з 1 жовтня 2022 року.

Саме цю дату обрали для того, щоб жінки змогли ставати на військовий облік — лише після цього вони вважатимуться військовозобов’язаними. Минулої осені Міністерство оборони України створило перелік професій, представницям яких потрібно буде з’явитись у військкомат.

Тоді було запропоновано 35 професійних напрямів. Однак зараз цей список скоротився до 14 спеціальностей та шести професій, до яких увійшли сфери медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.

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Перелік спеціальностей та професій, після одержання яких жінки беруться на військовий облік

хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

телекомунікації та радіотехніка;

інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Повний перелік спеціальностей та професій, після одержання яких жінки беруться на військовий облік, дивись за посиланням.

Відповідний наказ Міністерство оборони України вже направило на погодження до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

Згідно з документом, існує навіть спеціальна процедура, яка дозволить за потреби змінювати перелік необхідних професій відповідно до потреб ЗСУ.

За допомоги військового обліку ми повинні не тільки забезпечувати поточні потреби війська, але й дбати про розвиток Збройних сил, — зазначає міністр оборони України Олексій Резніков.

Такий крок дозволить мати у запасі саме тих професіоналів, чиї навички можуть знадобитися в осяжній перспективі. Крім того, такий вигляд документа дасть змогу запобігти ажіотажу під час встановлення на військовий облік певних осіб.

Однак остаточний вигляд переліку професій, представниць яких чекатимуть у воєнкоматах, буде встановлений лише після погодження між усіма відповідними відомствами. Тому згодом список фахових дисциплін може змінитись.

До того ж триває робота над спрощенням процедури встановлення на військовий облік громадян України. Як зазначає Олексій Резніков, усе, що можна перевести в цифру, буде зроблено.

Чи будуть обмеження для військовозобов’язаних жінок

Побутує думка, що до жінок, які вчасно не стануть на військовий облік, можуть бути застосовані штрафи. Однак Олексій Резніков спростовує цю інформацію.

Міністр оборони зазначає, що такі запобіжні заходи можуть бути застосовані лише до військовозобов’язаних громадян, та вони набувають такого статусу лише після встановлення на облік. Тому не існує жодного нормативно-правового акту, який би передбачав штрафи для жінок, які вперше стають на облік.

Тобто ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того, як стають на військовий облік, і до моменту ставання на облік вони не є такими.

Чи можна буде жінкам виїжджати за кордон після взяття на облік

Радник голови МВС Віктор Андрусів запевняє, що жінки, які стануть на військовий облік, матимуть змогу виїжджати за кордон.

Звичайно, законом може бути передбачена відповідна заборона, але Міністерство внутрішніх справ поки не вбачає потреби її впроваджувати.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр також спростувала фейки щодо унеможливлення вільного пересування військовозобов’язаних жінок.

Жодних обмежень, пов’язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на зараз такі обмеження не плануються.

Крім того, Ганна Маляр зазначила, що також поширюється неправдива інформація щодо примусової мобілізації жінок. Насправді з 24 лютого жодної жінки примусово не мобілізували, як і до того — з 2014 року. Крім того, наразі в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок.

Та все ж найкраще про службу жінок в ЗСУ розкажуть не документи, а живі люди. Читай історію жінки-командирки Марії, яка служить у Донецькій області.

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