Україна

Військовий облік жінок: кому потрібно з’явитися у військкоматі та чи справді не можна буде виїжджати за кордон

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Липня 2022, 16:20
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон

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