Розповіді

З дитинства казали, що це не жіноча справа, а вона пішла до ЗСУ! Історія жінки-командирки Марії

Олександр Мужичук 03 Липня 2022, 19:00
Колишня юристка стала коандувачем взводу ЗСУ

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