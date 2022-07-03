З дитинства казали, що це не жіноча справа, а вона пішла до ЗСУ! Історія жінки-командирки Марії

Українські жінки-військові постійно доводять, що можуть воювати на рівні з чоловіками. Можливо, в цьому допомагає жіноча мудрість, спостережливість та обережність. Марія — юристка за освітою, проте нині служить в ЗСУ та перебуває у Донецькій області.

Спершу жінку направили до підрозділу зв’язку, потім дівчина працювала інструкторкою з озброєння, а минулого року отримала підвищення. Нині вона — командир взводу, тож вправно керує чоловіками-військовими, з якими воює пліч-о-пліч.

Жінка розповідає, що завжди бачила в українських солдатах шляхетних людей, які борються за справедливість. Марія каже: своїм прикладом доводить, що жінкам теж є місце в армії.

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Чому за мене повинні більше хвилюватися? Я така саме людина, як і хлопці, що сидять в окопах.

— Тому не можна сказати, що їх не шкода, а мене більше шкода. Ми всі однакові. Якщо ми взялися за цю справу, то всі готові її виконувати та робити якомога краще, — говорить жінка.

Завжди мріяла бути військовою

Марія народила у родині військового, тож з дитинства хотіла захищати Батьківщину. Проте їй завжди казали, що це не жіноча справа. Цілих десять років жінка пропрацювала в юриспруденції. Потім вона народила доньку і вже у 2018 році доєдналася до лав Збройних сил України.

Якщо жінка виконує свої обов’язки й вона це спроможна робити, то немає значення, жінка це чи чоловік, — стверджує Марія.

Нині командирка разом зі своїм чоловіком служить в Донецькій області та зізнається, що сумує за рідними.

— Звичайно, всі сумують за близькими, за рідними. Особливо важко стає, коли зникає зв’язок, адже чути рідний голос дуже важливо, — розповідає військова.

Взвод Марії не кидали до найгарячіших точок, таких як Сєвєродонецьк чи Лисичанськ, але, за словами дівчини, вона разом з бійцями до цього готова.

— Я не буду закликати, щоб всі жінки йшли в армію. Буде дуже добре, якщо чоловіків буде настільки багато, що жінкам би це не доводилося робити. Але є такі жінки, які бачать це для себе, як свою професію, — наголошує Марія.

Нині, за словами першої леді України Олени Зеленської, у лавах Збройних сил України 37 тисяч жінок боронять країну від російських окупантів. Більше тисячі з них стали командирами.

Українські жінки-військові досягають неабияких висот у службі, адже вони щиро люблять свою справу. Раніше ми розповідали історію про Любов Плаксюк — першу жінку-командира артилерійського підрозділу.

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