У захваті від Гіацинтів, але не у букетах. Історія першої жінки-командира артилерійського підрозділу

Кожного дня українки доводять, що окупантам варто боятися не лише українських військових-чоловіків, а й жінок, що служать у ЗСУ.

Любов Плаксюк — колишня викладачка історії з Житомирщини, нині служить у 26-й артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Початок служби в ЗСУ

Жінка вступила до лав ЗСУ у 2016 році. Крок за кроком вона просувалася у своїй новій кар’єрі: від радіотелефоніста до командира відділення управління.

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Проте кардинально життя Любові змінилося, коли вона побачила “роботу” важких 152-мм самохідних артилерійських установок.

Коли я побачила Гіацинт (артустановка — ред.) та вперше проїхалася на машині, від гуркоту якої перехоплює дух, зрозуміла — це моє! — зізнається Любов Плаксюк.

— Відтоді весь вільний час придивлялася до роботи номерів розрахунку, читала книжки з артилерійської справи, вивчала конструкцію САУ, а у 2019 зробила дебютний постріл з гармати на полігоні, — згадує жінка.

За час служби в Збройних силах Любов встигла взяти участь у бойових діях на Сході країни та здобути звання молодшого лейтенанта. На цьому вона не зупинилася й стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ.

Початок повномасштабної війни

Початок повномасштабного вторгнення військова зустріла в районі проведення операції Об’єднаних сил, на посаді командира батареї самохідного артдивізіону.

Любов миттєво реагувати на зміну обстановки, завжди ухвалює оптимальні рішення, швидко рахує установки для стрільби та вираховує поправки для ведення вогню.

Якщо потрібно ціль “подавити”, щоб вона не змогла працювати, достатньо влучити снарядом від гармати Гіацинт-С у радіусі 50 метрів, — пояснює лейтенант Плаксюк.

— Якщо ж стоїть завдання ціль знищити — потрібна інша точність влучання. Артилерія — дуже складна наука, вивчення якої ніколи не зупиняється, — розповідає жінка.

Саме через це Любов продовжує вивчати різні види артилерійського озброєння навіть на фронті. Вона натхненно прокладає маршрути для маршів у десятки кілометрів, розробляє цікаві завдання для розрахунків, проводить тренування особового складу як командир батареї.

Жінки сміливо боронять свою країну і знають, навіщо це роблять. Раніше розвідниця Аліна Гордєєва розповіла про жінок в ЗСУ.

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