В восторге от Гиацинтов, но не в букетах. История первой женщины-командира артиллерийского подразделения

Каждый день украинки доказывают, что оккупанты должны бояться не только украинских военных-мужчин, но и женщин, служащих в ВСУ.

Любовь Плаксюк — бывшая преподавательница истории из Житомирской области, сейчас служит в 26-й артиллерийской бригаде им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

Начало службы в ВСУ

Женщина вступила в ряды ВСУ в 2016 году. Шаг за шагом она продвигалась в своей новой карьере: от радиотелефониста до командира отделения управления.

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Однако кардинально жизнь Любви изменилась, когда она увидела “работу” тяжелых 152-мм самоходных артиллерийских установок.

Когда я увидела Гиацинт (артустановка — ред.) и впервые проехалась на машине, от грохота которой перехватывает дух, поняла — это мое! — признается Любовь Плаксюк.

— С тех пор все свободное время присматривалась к работе номеров расчета, читала книги по артиллерийскому делу, изучала конструкцию САУ, а в 2019 году произвела дебютный выстрел из пушки на полигоне, — вспоминает женщина.

Любовь за время службы в Вооруженных силах успела принять участие в боевых действиях на Востоке страны и получить звание младшего лейтенанта. На этом она не остановилась и стала первой женщиной, возглавившей артиллерийское подразделение ВСУ.

Начало полномасштабной войны

Начало полномасштабного вторжения Любовь встретила в районе проведения операции Объединенных сил в должности командира батареи самоходного артдивизиона.

Военная мгновенно реагирует на изменение обстановки, всегда принимает оптимальные решения, быстро считает установки для стрельбы и вычисляет поправки для ведения огня.

Если нужно цель подавить, чтобы она не смогла работать, достаточно попасть снарядом от пушки Гиацинт-С в радиусе 50 метров, — объясняет лейтенант Плаксюк.

— Если же задача цель уничтожить — нужна другая точность попадания. Артиллерия — очень сложная наука, изучение которой никогда не останавливается, — рассказывает Любовь.

Именно поэтому женщина продолжает изучать различные виды артиллерийского вооружения даже на фронте. Она вдохновенно прокладывает маршруты для маршей в десятки километров, разрабатывает интересные задачи для расчетов, проводит тренировку личного состава в качестве командира батареи.

Женщины смело защищают свою страну и знают, зачем это делают. Ранее разведчица Алина Гордеева рассказала о женщинах в ВСУ.

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