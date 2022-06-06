Розповіді

Вправно керує кораблем та членами екіпажу. Розповідаємо про першу дівчину-штурмана українського флоту

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Червня 2022, 22:00
Євгенія Бакай - перша дівчина-штурман українського флоту
Фото: Армія FM

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