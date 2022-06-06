Рассказы

Умело управляет кораблем и членами экипажа. Рассказываем о первой девушке-штурмане украинского флота

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 июня 2022, 22:00
Євгенія Бакай - перша дівчина-штурман українського флоту
Фото: Армия FM

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