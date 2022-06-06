Умело управляет кораблем и членами экипажа. Рассказываем о первой девушке-штурмане украинского флота

Кто сказал, что о море мечтают только мужчины-военные? Евгения Бакай — первая в истории ВМС ВСУ девушка-штурман украинского национального флота.

Еще до недавних пор профессия штурмана считалась чисто мужской, но мы живем в то время, когда рушатся все стереотипы. Евгения помогла военным Украины избавиться от очередного из них: теперь она служит на одном из кораблей Военно-Морских сил ВСУ.

Была единственной девушкой в ​​колледже, которая грезила кораблями

Евгения недавно закончила свое обучение. В марте этого года стала выпускницей Специального колледжа морского транспорта Национального университета Одесская морская академия.

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В учебном заведении она была единственной девушкой, обучавшейся по специальности Кораблевождение, на курсе была одной из лучших.

— Во время учебы у нас было достаточно практики на кораблях и катерах Военно-Морских Сил ВС Украины, чтобы сегодня я могла спокойно выполнять свою работу. В частности, морским делом овладевала на учебном катере Чигирин в должности сигнальщика. А также в должности командира рулевого отделения на фрегате Гетьман Сагайдачный. Это был хороший опыт, — вспоминает Евгения Бакай.

Через несколько недель после получения диплома она стала незаменимой частью экипажа боевого судна.

Профессия — очень ответственная

В настоящее время Евгения — командующая командным составом статьи 2 (именно так звучит должность, — ред.). Девушка профессионально выполняет свои обязанности и уверенно руководит личным составом. Ее команда отвечает за навигационную безопасность плавания в море, а также за выполнение всех маневров.

В обязанности штурмана входит ежедневная корректура карт, чтобы успешно выполнять поставленные задачи. А также нужно следить за навигационной и синоптической ситуацией в море и передавать полученные данные командиру корабля.

— Как старшина рулевой команды, при прохождении узины или швартовке я должна быть за штурвалом. А в случае отсутствия командира боевой части — выполнять его обязанности. Все это мне нравится, — признается Евгения.

Девушка несет ответственность за коллектив, а она — огромная. Ведь на борту от халатности одного моряка может зависеть жизнь всех членов экипажа.

— Как старшина, я должна постоянно работать с личным составом, уметь найти с каждым общий язык. И даже когда возникают какие-то трудности, то не бегу к командиру, потому что привыкла проблемы решать сама, — подчеркивает девушка.

Морскую романтику никто не отменял

Когда у Евгении есть короткие минуты отдыха, она любит наблюдать за морем.

— Здесь не бывает двух одинаковых закатов. На берегу вы никогда не увидите столько звезд, как в море. Говорят, что со временем романтика уходит, а служба превращается в рутину. Надеюсь, это не так, — говорит девушка.

Наши украинские девушки доказали, что они ничем не хуже военных-мужчин. А еще они те, кто спасает жизни. Ранее мы рассказывали историю Киры Нечай, она помогала людям на Майдане, а теперь — на фронте.