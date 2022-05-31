От Майдана до передовой. Как военный медик Кира Нечай помогает спасать людей

Кири Нечай 27 лет. Хрупкая блондинка по первому образованию историк, а по второму — юрист. В 2014 году еще студенткой присоединилась к волонтерству на Майдане Независимости. Во время массовых столкновений оказывала раненым первую домедицинскую помощь.

А после Революции Достоинства решила улучшить свои знания по оказанию неотложной помощи.

— В ночь с 18 на 19 февраля мы с друзьями помогали медикам в Доме профсоюзов. Именно тогда я осознала, что самые главные навыки, которые могут быть — это умение спасти жизнь человека. После этого я начала проходить различные тренинги по домедицинской помощи, в том числе и тактической медицине, — рассказывает Кира.

Когда начались активные боевые действия на Донбассе, планировала поехать в АТО, но из-за спортивной травмы не смогла. Начала сама проводить мастер-классы для военных. Ее, как и большинство украинцев, полномасштабная война застала дома.

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— Война меня застала дома, когда я проснулась в пять утра от взрывов, от того, как наши системы ПВО работали по тем ракетам, которые летели на Борисполь.

Сначала я позвонила маме, чтобы узнать, все ли у нее хорошо. Потом позвонила военным волонтерам для того, чтобы скоординировать свои действия, узнать вообще, кто что делает, — вспоминает девушка.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины Кира вступила в медицинский батальон Госпитальеры. Она с собратьями участвовала в эвакуации людей из обстрелянного Ирпеня и Гостомеля, оказывала раненым первую домедицинскую помощь и отвозила в ближайшие больницы.

— Я видела много травм, начиная с контузий и заканчивая ампутациями, разорванными грудными клетками и тому подобное. Характеры травм сильно отличаются от бытовых. Это могут быть как огнестрельные ранения, так и гораздо более серьезные повреждения, — рассказывает Кира.

Девушка сейчас служит на передовой. Кира уверена в нашей победе и знает, как хочет отпраздновать победу.

— Я обручена, мой муж поддерживает мое решение, и мой выбор работать в качестве военного медика. После победы я хочу воплотить свою мечту. Я вообще планировала эту поездку на это лето, но из-за войны пришлось отложить. Планирую поехать в Исландию, — признается девушка.

Сейчас все военные работники тоже герои нашей страны, ведь спасают жизни тысячи людей. Ранее мы рассказывали историю пластического хирурга Александра, который спасает жизни.