Пластический хирург спасает жизни украинцев: героическая история 25-летнего Александра (18+)

В материале есть фото, которые могут шокировать. Не рекомендуем смотреть детям и впечатлительным особам!
Война — это всегда смерть, боль, страх, изуродованные лица и оторванные конечности. Мы мало что знаем о героизме украинских врачей — о хирургах, спасающих жизни наших военных.
Один из таких — хирург Александр. О его работе написала на своей Instagram-странице волонтер из Днепра София Журавлева.
25 лет, по четыре – шесть операций в сутки. Некоторые операции до десять часов без перерыва. Титанический труд, невероятная любовь к своей работе, полная отдача.
25 лет, по четыре – шесть операций в сутки. Некоторые операции до десять часов без перерыва. Титанический труд, невероятная любовь к своей работе, полная отдача.
Фотографии, которые публикует София, невозможно просматривать без слез. Работу, которую выполняет Александр, трудно описать словами.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений София (@sonyalawyer8)
Допис, поширений София (@sonyalawyer8)
— Когда началась война, я судорожно обзванивала и писала всем знакомым, уточняя, как они и что у них происходит. И в одном таком разговоре мой очень близкий друг спросил, знаю ли я, что делает Саша.
Тогда же София сразу связалась с Александром и спросила, какая помощь нужна. В результате он помог её волонтерской команде, а она стала интересоваться его работой и пыталась помочь тем, что в её силах.
— Сильная усталость, моральное, физическое, эмоциональное истощение — это война… Но я с огромной гордостью хочу рассказать о наших врачах и, в частности, о Саше.
Для меня он такой же Герой, как и наши воины. Он — наш воин в белом халате. И делает он невероятные вещи!
Для меня он такой же Герой, как и наши воины. Он — наш воин в белом халате. И делает он невероятные вещи!
Удивительные истории о наших героях не только поражают, но и вдохновляют. Ранее мы рассказывали о командире взвода Иване Мищенко и его истории войны.