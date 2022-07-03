Рассказы

С детства говорили, что это не женское дело, а она пошла в ВСУ! История женщины-командира Марии

Александр Мужичук 03 июля 2022, 19:00
Колишня юристка стала коандувачем взводу ЗСУ

Больше новостей
Славянск
Самый масштабный обстрел Славянска! Что известно о ситуации в городе
Статус ВПЛ
В Украине упростили порядок получения статуса ВПЛ: Ирина Верещук о нововведениях
Як отримати соціальні виплати від ADRA
Денежная помощь от ADRA Ukraine: кто и как может получить выплаты
Ситуація в Запорізькій області 03.07.2022
Россияне выжигают фосфорными бомбами пшеничные поля — что происходит в Запорожской области
Смотреть больше

Материалы по теме

Славянск
Самый масштабный обстрел Славянска! Что известно о ситуации в городе
Статус ВПЛ
В Украине упростили порядок получения статуса ВПЛ: Ирина Верещук о нововведениях
Як отримати соціальні виплати від ADRA
Денежная помощь от ADRA Ukraine: кто и как может получить выплаты
Ситуація в Запорізькій області 03.07.2022
Россияне выжигают фосфорными бомбами пшеничные поля — что происходит в Запорожской области

Видео
0:07:10
Славянск

Самый масштабный обстрел Славянска! Что известно о ситуации в городе
0:11:42
Статус ВПЛ
В Украине упростили порядок получения статуса ВПЛ: Ирина Верещук о нововведениях
0:02:41
Ситуація в Запорізькій області 03.07.2022
Россияне выжигают фосфорными бомбами пшеничные поля — что происходит в Запорожской области
0:02:48
Олександр Усик підтримав пораненого підлітка
Даже в реанимации мечтает стать известным боксером! Тяжело раненого подростка из Харькова поддержал Александр Усик
0:01:28
Причини протетсів в Узбекистані
Массовые протесты в Узбекистане — что происходит и почему силовики применяют силу против людей
День військово-морських сил України: все про підрозділ та вітання зі святом
Круглосуточно защищают морские рубежи! В Украине отмечают День военно-морских сил
0:03:46
Яка ситуація на фронті в Донецькій області 3 липня
Украинские военные и шведский Карл Густав уничтожают вражеские танки! Репортаж с линии фронта
0:01:17
Ситуація в Лисичанську 3 липня
Бросили на Лисичанск все силы! Какая ситуация в городе 3 июля и кто контролирует город
0:12:48
Яким буде новий навчальний рік в Україні
Образовательный процесс под гул ракет: как адаптируют школы к военным реалиям в Украине
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Больше видео
Михайло Мироненко
Читать дальше
Не считаю себя героем: история командира, дивизион которого закрывает украинское небо от российских ракет

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь