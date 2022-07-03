С детства говорили, что это не женское дело, а она пошла в ВСУ! История женщины-командира Марии

Украинские женщины-военные постоянно доказывают, что могут воевать наравне с мужчинами. Возможно, в этом помогает женская мудрость, наблюдательность и осторожность. Мария — юрист по образованию, однако сейчас служит в ВСУ и находится в Донецкой области.

Сначала женщину направили в подразделение связи, затем девушка работала инструктором по вооружению, а в прошлом году получила повышение. Сейчас она — командир взвода, поэтому ловко управляет мужчинами-военными, с которыми воюет бок о бок.

Женщина рассказывает, что всегда видела в украинских солдатах благородных людей, борющихся за справедливость. Мария говорит: своим примером доказывает, что для женщин тоже есть место в армии.

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Почему за меня должны больше переживать? Я такой же человек, как и ребята, которые сидят в окопах.

— Поэтому нельзя сказать, что их не жалко, а меня больше жалко. Мы все одинаковые. Если мы взялись за это дело, то все готовы его выполнять и делать как можно лучше, — говорит женщина.

Всегда мечтала быть военной

Мария родилась в семье военного, поэтому с детства хотела защищать родину. Однако ей всегда говорили, что это не женское дело. Целых десять лет женщина проработала в юриспруденции. Затем она родила дочь и уже в 2018 году присоединилась к рядам Вооруженных сил Украины.

Если женщина выполняет свои обязанности и она это способна делать, то неважно, женщина это или мужчина, — утверждает Мария.

Сейчас командир взвода вместе со своим мужем служит в Донецкой области и признается, что скучает по родным.

— Конечно, все скучают по близким, по родным. Особенно трудно становится, когда исчезает связь, ведь слышать родной голос очень важно, — рассказывает военная.

Взвод Марии не бросали в самые горячие точки, такие как Северодонецк или Лисичанск, но, по словам девушки, она вместе с бойцами к этому готова.

— Я не буду призывать, чтобы все женщины шли в армию. Будет очень хорошо, если мужчин будет настолько много, что женщинам этого не приходилось делать. Но есть такие женщины, которые видят это для себя, как свою профессию, — отмечает Мария.

Сейчас, по словам первой леди Украины Елены Зеленской, в рядах Вооруженных сил Украины 37 тысяч женщин защищают страну от российских оккупантов. Более тысячи из них стали командирами.

Украинские женщины-военные достигают больших высот в службе, ведь они искренне любят свое дело. Раньше мы рассказывали историю Любови Плаксюк — первой женщины-командира артиллерийского подразделения.

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