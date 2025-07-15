Українська мозаїка у центрі Лондона: Усик представив рідкісний витвір мистецтва

У центрі Лондона з’явилася частинка української культурної спадщини — мозаїка Боривітер. Це реконструкція роботи мисткині Алли Горської, яку росіяни пошкодили в захопленому Маріуполі.

Представив українське панно чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Чому ця мозаїка не лише мистецький символ — розповіли в ефірі телемарафону.

Боривітер у центрі Лондона: Україна показала легендарне панно

Просто посеред Трафальгарської площі встановили унікальну пам’ятку мистецтва. Це відтворена робота українських художників на чолі з Аллою Горською.

Оригінальне панно створили для ресторану Україна у Маріуполі у 1967 році. Після окупації міста мозаїка опинилася в руках росіян. Її заховали від людських очей.

Засновниця громадської організації Ukraine Wow Ярослава Гресь пояснює: боривітер — це дикий птах, потужний символ свободи, створений групою митців.

З ним майже ніщо не може зрівнятися. Це політ вільного птаха. Росіяни ховають Боривітер, ми не знаємо в якому він стані. Ми точно знаємо, що він був частково зруйнований під час російського вторгнення, але наразі доля його невідома.

Відтворення мозаїки до найменшого шматочка стало для митців справою честі. Півроку над проектом працювали 15 українських художників-монументалістів з точністю до найменшої деталі. Це панно повторює оригінальну мозаїку в Маріуполі. Для його створення теж використали смальту, непрозоре кольорове скло.

Знайти оригінальну смальту виявилося задачкою із зірочкою. Її виготовляли чотири заводи в Радянському Союзі, жоден з яких вже давно не працює. Довелося викупити зразки у колекціонерів — працівники заводів, які винесли мішок на згадку.

Усик, Річард Бренсон і не тільки: хто завітав на презентацію

На Трафальгарській площі роботу презентував чемпіон світу з боксу Олександр Усик. У Лондоні він завершує підготовку до бою з Даніелем Дюбуа. Спортсмен представляє Україну не лише на рингу, а й у боротьбі за збереження культурної спадщини.

У моїй країні Росія знищила лікарні, школи, життя людей. Але ми виживемо, ми відбудуємо нашу країну, як мозаїку, шматок за шматком, — сказав Усик.

Серед гостей був і добрий друг України, мільярдер Річард Бренсон.

— З огляду на наполегливість і стійкість України й з нашою безперервною підтримкою, я ніколи не втрачу надію, що ця хоробра нація переможе і закінчить цю війну. Ви даєте мені надію, що Україна здатна пережити й переживе цю бурю. Слава Україні!

А з натовпу за презентацією стежить і ще один друг України — актор Джек Глісон, відомий за серіалом Гра престолів. Він сам був у Україні й підтримує боротьбу нашого народу.

— Я допомагаю чим можу. Я не воюю, ніколи в житті не тримав бойової зброї, але якщо я можу прийти й зробити кілька фотографій з людьми, поговорити для того, щоб привернути увагу, то я дуже радий це зробити.

Організатори хотіли познайомити світ з українською культурою, бо завдання номер один у росіян — це знищення української ідентичності. А доки жива культура, доти жива нація.

Цю мозаїку створювали спеціально для подорожей. Лондон став першою закордонною столицею, де презентували цю роботу. На Трафальгарській площі панно лише до вечора, але воно залишатиметься у Великій Британії ще кілька тижнів. Далі воно поїде у турне іншими державами.

Ми також розповідали про маловідомих суспільству художників, які прославили Україну своїми творами.

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