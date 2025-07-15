Карта бойових дій 15 липня 2025: Покровськ продовжує зазнавати посилених російських атак

Карта бойових дій за 15 липня 2025 — щоденний гайд стосовно лінії фронту: як змінюється тиск РФ на різних ділянках, яку тактику застосовують Сили оборони тощо.

На думку аналітиків, росіяни спробують підійти до ще одного великого українського міста. Для цього вже зараз проводять наступальні дії на різних відтинках.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області поблизу Гуляйполя — це перша тактично значуща активність у цій зоні фронту з часів українського контрнаступу влітку 2023 року.

Там також додають, що російське військове командування, ймовірно, має намір скористатися нещодавнім просуванням у західній частині Донецькій області, щоб просунутися у Дніпропетровську та Запорізьку області.

Окупанти можуть використати просування у західній частині Донеччини для початку наступальної операції на Покровське Дніпропетровської області, прагнучи реалізувати давнє бажання захопити Запоріжжя.

Однак українські війська контратакують на ключових ділянках фронту, щоб уповільнити просування російських військ, і це завдає значних втрат.

Українські війська нещодавно просунулися поблизу Лимана та Новопавлівки, а також у західній частині Запорізької області. Російські війська нещодавно просунулися в Сумській та Запорізькій областях, а також поблизу Торецька, Покровська та Гуляйполя.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 липня 2025 року

Генштаб інформує, що за минулу добу зафіксовано 185 бойових зіткнень.

РФ завдала по позиціях двох ракетних ударів застосувавши дві ракети та 84 авіаційних ударів, скинувши 154 КАБи. Крім цього, здійснено 5521 обстріл, з них 90 із РСЗВ, та залучено для ураження 3842 дрони-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Шостка Сумської області; Білогір’я, Новоданилівка, Плавні, Мала Токмачка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та п’ять пунктів управління окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 20 бойових зіткнень, завдано 16 авіаційних ударів із застосуванням 39 КАБів, здійснено 372 обстріли, зокрема дев’ять із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку РФ здійснила п’ять наступальних дій в районах Вовчанська та Зеленого.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак, відбито штурмові дії поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Піщаного, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 27 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Серебрянка, Торське та в бік Новосергіївки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак. Окупанти намагалися просунутися у бік Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення у бік Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку РФ здійснила шість атак у районах Торецька, Русиного Яру, Диліївки та в бік Катеринівки.

На Покровському напрямку зупинили 55 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Полтавка, Промінь, Муравка, Дачне, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Володимирівки, Покровська, Мирнограду.

На Новопавлівському напрямку відбито 23 атаки у районах населених пунктів Новохатське, Запоріжжя, Комар, Мирне, Піддубне, Новосілка, Новопіль, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле та Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку агресор провів дев’ять безрезультатних наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 15 липня 2025 становили 1230 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 245 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 15 липня

Карта бойових дій 15 липня 2025: Покровськ продовжує зазнавати посилених російських атак / 13 Фотографій

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