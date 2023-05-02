Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати

2 травня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб — до 18 серпня 2023 року. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Також Рада підтримала затвердження Указу Про продовження строку проведення загальної мобілізації. Наразі це вже сьоме голосування парламенту за продовження воєнного стану.

Нагадаємо, ще 24 лютого 2022 року Володимир Зеленський записав відеозвернення до народу та ініціював воєнний стан на всій території нашої держави.

Що треба знати про режим воєнного стану

Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Під час його запровадження можуть утворюватися тимчасові державні органи — військові адміністрації.

На скільки ввели воєнний стан

В Україні воєнний стан було введено із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Після чого продовжено з 5 години 30 хвилин 26 березня ще на 30 діб — до 25 квітня. Пізніше продовжили на 90 діб — до 25 серпня. Потім воєнний стан було продовжено ще кілька разів.

А цього разу воєнний стан триватиме до 18 серпня 2023.

Воєнний стан припиняється після закінчення строку, на який його було введено.

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В умовах воєнного стану забороняються:

зміна Конституції України та АР Крим;

проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування;

проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;

проведення страйків, масових зібрань та акцій.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини й громадянина, передбачені статтями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституції України.

А також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України Про правовий режим воєнного стану.

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