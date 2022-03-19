Кто из мужчин может выехать из Украины во время военного состояния: разбираем подробно

В Украине началась вторая волна мобилизации. Кроме того, в нашей стране действует военное положение. Мы уже неоднократно сталкивались с казусами, когда мужчины пытались незаконно покинуть территорию Украины: кто в парике и с паспортом жены, кто в бэби-боксе или пытаясь дать взятку.
И все же есть категории мужчин, которые имеют право выехать за пределы Украины во время военного положения. О них и расскажем далее.
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А как законно вывезти ребенка за границу и кто это может сделать читайте в материале.