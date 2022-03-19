Кто из мужчин может выехать из Украины во время военного состояния: разбираем подробно

В Украине началась вторая волна мобилизации. Кроме того, в нашей стране действует военное положение. Мы уже неоднократно сталкивались с казусами, когда мужчины пытались незаконно покинуть территорию Украины: кто в парике и с паспортом жены, кто в бэби-боксе или пытаясь дать взятку.

И все же есть категории мужчин, которые имеют право выехать за пределы Украины во время военного положения. О них и расскажем далее.

Кто из мужчин может выехать из Украины во время войны

Лица, у которых есть отсрочка от призыва или уведомление о зачислении на специальный военный учет;

Лица, имеющие заключение военно-больничной комиссии о непригодности;

У кого на содержании находятся трое или более детей в возрасте до 18 лет;

Те, кто самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

Лица, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок, имеющий инвалидность I или II групп, до достижения им 2-3 лет;

Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

Лица, занятые постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются, если отсутствуют другие люди, которые могут выполнять эти функции ухода;

Те, чьи близкие родственники (родители, дети, родные сестры или братья, муж или жена, дед или баба) пропали без вести или погибли во время АТО;

Лица, имеющие I или II группу инвалидности при наличии соответствующего документа (удостоверение или справка МСЭК) или пенсионного удостоверения, или удостоверения о назначении социальной помощи;

За границу могут выехать мужчины, которые едут с двумя детьми и беременной женой, беременность которой должна быть подтверждена справкой. Срок должен быть от 35 недель.

А как законно вывезти ребенка за границу и кто это может сделать читайте в материале.