Кто из мужчин может выехать из Украины во время военного состояния: разбираем подробно

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 19 марта 2022, 18:00
Украинские мужчины – кто может выехать за границу в военное время
Фото: Pixabay, Unsplash

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