Как законно вывезти ребенка за границу и кто может это сделать

Многие сейчас выезжают за границу с детьми. Как правильно это делать и какие документы нужно иметь при себе – рассказываем вместе с Центром противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Кто может вывезти ребенка за границу

Ребенка может сопровождать один из родителей, бабушка, дед, совершеннолетний брат, сестра, мачеха, отчим или другое лицо, уполномоченное одним из родителей.

Какие документы нужны

Для выезда в сопровождении одного из родителей, бабушки, деда, совершеннолетнего брата, сестры, мачехи, отчима при себе должны быть документы, подтверждающие семейные связи сопровождающего лица с ребенком (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и так далее).

Также из документов требуются:

Загранпаспорт (или другой документ, идентифицирующий личность)

Полис страхования и технический паспорт (если будете ехать на машине)

В случае сопровождения ребенка лицом, не являющимся одним из его родителей, бабушкой, дедом, братом, сестрой, мачехой или отчимом, требуется нотариально заверенное согласие одного из родителей на выезд ребенка за границу.

Заверить такое согласие можно в органах опеки и попечительства органов местного самоуправления.

Раньше мы рассказывали о правилах въезда за границу для переселенцев