Як законно вивезти дитину за кордон та хто може це зробити

Багато людей зараз виїжджають за кордон з дітками. Як правильно це робити та які документи потрібно мати при собі — розповідаємо разом із Центром протидії дезінформації при РНБО України.
Дитину може супроводжувати один із батьків, баба, дід, повнолітній брат, сестра, мачуха, вітчим або інша особа, уповноважена одним з батьків.
Для виїзду в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітнього брата, сестри, мачухи, вітчима мають бути наявні документи, що підтверджують сімейні зв’язки супроводжуючої особи з дитиною (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо).
Також з документів потрібні:
У випадку супроводу дитини особою, яка не є одним із її батьків, бабою, дідом, братом, сестрою, мачухою або вітчимом, потрібна нотаріально посвідчена згода одного з батьків на виїзд дитини за кордон.
Завірити таку згоду зараз можна в органах опіки та піклування органів місцевого самоврядування.
Раніше ми розповідали про правила в’їзду за кордон для переселенців.