Як законно вивезти дитину за кордон та хто може це зробити

Багато людей зараз виїжджають за кордон з дітками. Як правильно це робити та які документи потрібно мати при собі — розповідаємо разом із Центром протидії дезінформації при РНБО України.

Хто може вивезти дитину за кордон

Дитину може супроводжувати один із батьків, баба, дід, повнолітній брат, сестра, мачуха, вітчим або інша особа, уповноважена одним з батьків.

Які документи потрібні

Для виїзду в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітнього брата, сестри, мачухи, вітчима мають бути наявні документи, що підтверджують сімейні зв’язки супроводжуючої особи з дитиною (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо).

Також з документів потрібні:

Закордонний паспорт (або інший документ, що ідентифікує особу)

Поліс страхування та технічний паспорт (якщо їхатимете на машині)

У випадку супроводу дитини особою, яка не є одним із її батьків, бабою, дідом, братом, сестрою, мачухою або вітчимом, потрібна нотаріально посвідчена згода одного з батьків на виїзд дитини за кордон.

Завірити таку згоду зараз можна в органах опіки та піклування органів місцевого самоврядування.

Раніше ми розповідали про правила в’їзду за кордон для переселенців.