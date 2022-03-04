Куди звертатися і який план дій переселенців з України під час війни

Українці евакуюються з міст, де ведуться запеклі бої з російськими окупантами. Тисячі жінок та дітей приймають до себе держави-партнерки України.
Ми підібрали для переселенців актуальну інформацію для перетину кордону, подальшого влаштування та комунікації за кордоном.
У період воєнного стану перетинати кордон не можуть чоловіки громадяни України віком від 18 до 60 років. Винятки для чоловіків:
Щоб дізнатися, на який пункт пропуску вам краще їхати, долучіться до телеграм-каналів. Там люди діляться фото та інформацією про кожен пункт пропуску у режимі реального часу.
Знайти посилання можна через пошук у застосунку або знайти в інших групах. Досить написати “ПП (назва пункту)”, долучитися до чату і моніторити інформацію. Також на сайті Державної прикордонної служби можна дивитися камери на пунктах в опції Кордон online.
Залежно від черги, можна простояти від години до кількох днів. Щоб якнайшвидше перетнути кордон, скористайтесь попередньою порадою. Для перетину у вас мають бути такі документи:
Одразу після перетину кордону України стоять волонтери, які допомагають з сім-картами, їжею, одягом. Пропонують перекладача, розміщення. Допомагають з орієнтуванням.
Будьте обережні та не падайте духом. Ви незабаром повернетесь на рідну землю. Прочитайте корисний матеріал, які країни приймають біженців.