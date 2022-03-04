Куди звертатися і який план дій переселенців з України під час війни

Українці евакуюються з міст, де ведуться запеклі бої з російськими окупантами. Тисячі жінок та дітей приймають до себе держави-партнерки України.

Ми підібрали для переселенців актуальну інформацію для перетину кордону, подальшого влаштування та комунікації за кордоном.

Хто може перетинати кордон

У період воєнного стану перетинати кордон не можуть чоловіки громадяни України віком від 18 до 60 років. Винятки для чоловіків:

мають відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

висновок військово-лікарської комісії про непридатність;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

на утриманні яких є дитина з інвалідністю;

усиновителі або опікуни;

чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Черги на кордонах

Щоб дізнатися, на який пункт пропуску вам краще їхати, долучіться до телеграм-каналів. Там люди діляться фото та інформацією про кожен пункт пропуску у режимі реального часу.

Знайти посилання можна через пошук у застосунку або знайти в інших групах. Досить написати “ПП (назва пункту)”, долучитися до чату і моніторити інформацію. Також на сайті Державної прикордонної служби можна дивитися камери на пунктах в опції Кордон online.

Перетин кордону автомобілем

Залежно від черги, можна простояти від години до кількох днів. Щоб якнайшвидше перетнути кордон, скористайтесь попередньою порадою. Для перетину у вас мають бути такі документи:

Закордонний паспорт (або інший ідентифікаційний документ). Деякі пункти пропуску дають можливість перетнути без біометричного паспорта, але на румуно-угорському кордоні без таких даних (включно для дітей) пропуск заборонено.

Поліс страхування “Зелена карта”.

Віньєтка (для тих, хто їхатиме платними дорогами).

Технічний паспорт транспортного засобу.

Що можна вивозити за кордон

Особисті речі.

Гроші в еквіваленті до 10 тисяч євро на людину.

на людину. Стандартні обмеження на тютюн та алкоголь, їжу та ліки.

Тварин пропускають без документів та карти щеплень на кордонах з Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною. Є можливість оформити їх одразу на пункті пропуску. Для в’їзду в Чехію та Словаччину собаки, кішки та тхори мають пройти карантин від 5 до 10 днів, де їх оглядатимуть на сказ та інші можливі захворювання. Організація, яка забере улюбленця, триматиме з вами зв’язок. Для інших тварин обмежень немає.

Допомога

Одразу після перетину кордону України стоять волонтери, які допомагають з сім-картами, їжею, одягом. Пропонують перекладача, розміщення. Допомагають з орієнтуванням.

Безкоштовні послуги

Житло. Безкоштовний пошук житла на Couchsurfing, sharemyhome.org (Нідерланди), Wunderflats (Німеччина), icanhelp.host, host4ukraine.com, prykhystok.in.ua/find, shelter4ua.com.

Безкоштовний пошук житла на Couchsurfing, sharemyhome.org (Нідерланди), Wunderflats (Німеччина), icanhelp.host, host4ukraine.com, prykhystok.in.ua/find, shelter4ua.com. Квитки. Flixbus (з Бухареста), CD, Leo Express (Чехія), NL (Нідерланди), Uber (переїзд Львів — Польща), Укрзалізниця (перевага дітям, жінкам, літнім людям), Австрія — муніципальний проїзд, SNCB (Бельгія), MAV-STAR (Угорщина), Грузія — всі маршрути, Deutche Bahn (Польща — Німеччина), TLK та IC PKP Intercity (Польща — поїзди категорії економ), ZSSK, Slovak Lines (Словаччина), VR (Фінляндія), SNFC (Франція), Wizz Air (з Польщі, Словаччини, Румунії).

Flixbus (з Бухареста), CD, Leo Express (Чехія), NL (Нідерланди), Uber (переїзд Львів — Польща), Укрзалізниця (перевага дітям, жінкам, літнім людям), Австрія — муніципальний проїзд, SNCB (Бельгія), MAV-STAR (Угорщина), Грузія — всі маршрути, Deutche Bahn (Польща — Німеччина), TLK та IC PKP Intercity (Польща — поїзди категорії економ), ZSSK, Slovak Lines (Словаччина), VR (Фінляндія), SNFC (Франція), Wizz Air (з Польщі, Словаччини, Румунії). Зв’язок. Verizon, AT&T і T-Mobile (Америка з Україною), Kyivstar (на території України), Lifecell (на території України 5 ГБ Інтернету та 30 хвилин дзвінків, для тих, хто виїхав, 1 ГБ Інтернету та 10 хвилин на дзвінки в Україну на 30 днів з території Молдови, Румунії, Польщі, Угорщини і Словаччини), Vodafone (400 МБ та 60 хвилин для тих, хто виїхав у Польщу на 30 днів), дзвінки з Канади, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Словаччини, Північної Македонії, Швеції, Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговини в Україну також безкоштовні.

Підбірка телеграм-каналів

Будьте обережні та не падайте духом. Ви незабаром повернетесь на рідну землю. Прочитайте корисний матеріал, які країни приймають біженців.

