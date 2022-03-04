Світ

Гостинність Європи — які країни приймають біженців з України за спрощеними процедурами

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Березня 2022, 09:00
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