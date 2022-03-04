Гостинність Європи — які країни приймають біженців з України за спрощеними процедурами

Жорстока війна, розв’язана Володимиром Путіном, змусила майже 875 тисяч українців виїхати за кордон.

Державна прикордонна служба повідомляє, що більша частина людей (454 тис.) виїхали до Польщі, 116 000 — до Угорщини, 67 000 до Словаччини, 45 000 до Румунії та 79 000 до Молдови, яка не входить до ЄС.

Окрім цих країн надають прихисток українцям ще Чехія, Литва, Німеччина, США, Португалія.

Громадяни України можуть знаходитися на території Європейського Союзу 90 днів, проте відтепер українські біженці матимуть право жити в ЄС протягом трьох років.

Громадяни та резиденти України можуть працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту на термін до одного року, а за умови довготривалої війни статус біженця може бути подовжений ще на два роки.

Видання finance.ua зібрав добірку корисних контактів для людей, які виїхали за кордон або збираються це зробити.

Нагадаємо, чоловікам від 18 до 60 років на час війни заборонено виїжджати за кордон.

Винятками є ті, хто:

має посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

має висновок військово-лікарської комісії про непридатність;

має на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років або дитину з інвалідністю;

самостійно виховує неповнолітню дитину;

усиновитель;

опікун;

чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Якщо ви не маєте можливості або не хочете виїжджати за кордон існує сайт Прихисток, де люди можуть шукати тимчасовий притулок, а також пропонувати свій дім задля прихистку земляків.

Читай, як виїхати з Києва та інших міст під час війни.