Їдете далі на Захід? Правила в’їзду, умови перебування та допомога українцям у Франції та Іспанії

За один день загарбницька війна кардинально змінила плани кожного українця. Ще нещодавно ми вирішували, куди поїхати у відпустку, а тепер думаємо, яка країна може надати нам прихисток.

Польща, Угорщина, Молдова та інші сусіди України стають перевалом для наших земляків, які вирушають звідти далі на Захід.

Ми зібрали актуальні правила в’їзду та умови перебування українців у Франції та Іспанії.

Умови в’їзду у Францію для українців, які залишили Україну до та після 24 лютого 2022 відрізняються.

Якщо ви виїхали з України ПІСЛЯ 24 лютого

У цьому разі для перетину кордону з Францією вам знадобиться один з наведених нижче документів:

Закордонний паспорт (біометричний або звичайний).

Паспорт громадянина України (ID картка).

Довідка про підтвердження особи, видана Посольством України.

Закордонний чи український паспорт може бути протермінованим не більше ніж на два роки.

Варто звернути увагу на штамп про перетин українського кордону та в’їзд до країни Шенгенської зони, який ставиться у паспорті. Це доказ того, що ви виїхали з України після початку війни.

Якщо ви використовуєте ID картку, то прослідкуйте за тим, щоб прикордонна служба країни, у яку ви в’їхали з України, видала вам довідку про перетин кордону.

Що робити, якщо немає паспорта або відмітки про перетин кордону

Тоді потрібно обов’язково звернутися до Посольства Франції в першій країні Шенгенської зони, у яку ви в’їхали. Там можна отримати дозвіл на в’їзд у Францію.

Якщо ви залишили Україну ДО 24 лютого

У такому разі ви можете в’їхати до Франції лише на загальних підставах.

Для цього потрібно мати:

Дійсний біометричний (або звичайний) закордонний паспорт.

Короткострокову шенгенську візу/довгострокову візу для в’їзду до Франції/посвідку на проживання у Франції чи іншій країні ЄС.

Перебування у Франції

Українці можуть перебувати у Шенгенській зоні протягом 90 днів.

Після цього періоду потрібно отримати додатковий дозвіл на перебування у Франції.

Це може бути:

Тимчасовий дозвіл на перебування (autorisation provisoire de séjour) на три місяці.

Тимчасовий захист на шість місяців.

Дозвіл на проживання (titre de séjour) — для окремих категорій, наприклад, чоловіків та дружин громадян Франції.

У будь-якому разі вам потрібно звернутися до префектури департаменту за місцем вашого перебування.

Українцям, які виїхали до країн Європейського Союзу, не рекомендують подавати заяву на отримання статусу біженця (asile). Натомість у Франції, як і в інших країнах ЄС, краще оформити тимчасовий захист.

Цей статус набувається за спрощеною процедурою та надає право на проживання, роботу, медичні послуги й соціальну допомогу в країнах ЄС.

Його можуть отримати:

Громадяни України, які в’їхали у Францію після 24.02.2022 або перебували там до війни з короткотерміновим візитом за безвізовим режимом.

Особи, які мають статус біженця чи шукача притулку в Україні.

Іноземні громадяни, які є найближчими членами сім’ї громадянина України, що отримав тимчасовий захист у Франції.

Допомога українцям у Франції

Посольство України у Франції створило платформу, на якій можна дізнатися всю актуальну інформацію щодо підтримки українців у Франції.

Маленький лайфхак

Проїзд у громадському транспорті Франції для українців безкоштовний. Для цього на касі потрібно пред’явити свій паспорт.

Українці, які прибули в Іспанію як після 24 лютого, так і до (по безвізу), можуть отримати тимчасовий захист.

При в’їзді в Іспанію українцям не потрібно показувати сертифікати про вакцинацію, COVID-тести чи довідки про одужання від коронавірусу.

Заповнювати форму Spain Travel Health-SpTH також не потрібно.

Перетнути кордон з Іспанією можна з документом, який посвідчує особу та громадянство України (бажано, щоб він містив написання персональних даних латиницею).

Якщо ви в’їхали до Іспанії з протермінованим закордонним паспортом, ви можете звернутися до Посольства України для продовження строку його дії.

Якщо дитина перетнула кордон зі свідоцтвом про народження, можна внести її дані в закордонний паспорт батьків у Посольстві України.

Перебування в Іспанії

Так само, як і у Франції, українці можуть перебувати в Іспанії протягом 90 днів.

Тим, хто планує залишитися в Іспанії після завершення цього періоду, нададуть тимчасовий захист. Більше про це можна почитати тут.

Проконсультуватися щодо отримання тимчасового захисту в Іспанії українською мовою можна за телефоном +34 91 047 4444 або за номером 112 (соціальна служба Samur Social).

Допомога українцям в Іспанії

Центри прийому та розміщення українських переселенців в Іспанії можна знайти тут.

Маленький лайфхак

Асоціація адвокатів Мадриду надає безкоштовну юридичну допомогу українським переселенцям.

Щоб отримати консультацію, українці можуть писати на e-mail [email protected].

Якщо ж ви виїхали у Польщу й не збираєтеся мігрувати далі, вам буде корисно знати, що президент Польщі підписав закон про допомогу українським біженцям. Читай, що він передбачає.