Їдете далі на Захід? Правила в’їзду, умови перебування та допомога українцям у Франції та Іспанії

За один день загарбницька війна кардинально змінила плани кожного українця. Ще нещодавно ми вирішували, куди поїхати у відпустку, а тепер думаємо, яка країна може надати нам прихисток.
Польща, Угорщина, Молдова та інші сусіди України стають перевалом для наших земляків, які вирушають звідти далі на Захід.
Ми зібрали актуальні правила в’їзду та умови перебування українців у Франції та Іспанії.
Умови в’їзду у Францію для українців, які залишили Україну до та після 24 лютого 2022 відрізняються.
У цьому разі для перетину кордону з Францією вам знадобиться один з наведених нижче документів:
Закордонний чи український паспорт може бути протермінованим не більше ніж на два роки.
Варто звернути увагу на штамп про перетин українського кордону та в’їзд до країни Шенгенської зони, який ставиться у паспорті. Це доказ того, що ви виїхали з України після початку війни.
Варто звернути увагу на штамп про перетин українського кордону та в’їзд до країни Шенгенської зони, який ставиться у паспорті. Це доказ того, що ви виїхали з України після початку війни.
Якщо ви використовуєте ID картку, то прослідкуйте за тим, щоб прикордонна служба країни, у яку ви в’їхали з України, видала вам довідку про перетин кордону.
Тоді потрібно обов’язково звернутися до Посольства Франції в першій країні Шенгенської зони, у яку ви в’їхали. Там можна отримати дозвіл на в’їзд у Францію.
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У такому разі ви можете в’їхати до Франції лише на загальних підставах.
Для цього потрібно мати:
Українці можуть перебувати у Шенгенській зоні протягом 90 днів.
Після цього періоду потрібно отримати додатковий дозвіл на перебування у Франції.
Це може бути:
У будь-якому разі вам потрібно звернутися до префектури департаменту за місцем вашого перебування.
Українцям, які виїхали до країн Європейського Союзу, не рекомендують подавати заяву на отримання статусу біженця (asile). Натомість у Франції, як і в інших країнах ЄС, краще оформити тимчасовий захист.
Українцям, які виїхали до країн Європейського Союзу, не рекомендують подавати заяву на отримання статусу біженця (asile). Натомість у Франції, як і в інших країнах ЄС, краще оформити тимчасовий захист.
Цей статус набувається за спрощеною процедурою та надає право на проживання, роботу, медичні послуги й соціальну допомогу в країнах ЄС.
Його можуть отримати:
Посольство України у Франції створило платформу, на якій можна дізнатися всю актуальну інформацію щодо підтримки українців у Франції.
Проїзд у громадському транспорті Франції для українців безкоштовний. Для цього на касі потрібно пред’явити свій паспорт.
Українці, які прибули в Іспанію як після 24 лютого, так і до (по безвізу), можуть отримати тимчасовий захист.
При в’їзді в Іспанію українцям не потрібно показувати сертифікати про вакцинацію, COVID-тести чи довідки про одужання від коронавірусу.
Заповнювати форму Spain Travel Health-SpTH також не потрібно.
Перетнути кордон з Іспанією можна з документом, який посвідчує особу та громадянство України (бажано, щоб він містив написання персональних даних латиницею).
Якщо ви в’їхали до Іспанії з протермінованим закордонним паспортом, ви можете звернутися до Посольства України для продовження строку його дії.
Якщо дитина перетнула кордон зі свідоцтвом про народження, можна внести її дані в закордонний паспорт батьків у Посольстві України.
Так само, як і у Франції, українці можуть перебувати в Іспанії протягом 90 днів.
Тим, хто планує залишитися в Іспанії після завершення цього періоду, нададуть тимчасовий захист. Більше про це можна почитати тут.
Проконсультуватися щодо отримання тимчасового захисту в Іспанії українською мовою можна за телефоном +34 91 047 4444 або за номером 112 (соціальна служба Samur Social).
Центри прийому та розміщення українських переселенців в Іспанії можна знайти тут.
Асоціація адвокатів Мадриду надає безкоштовну юридичну допомогу українським переселенцям.
Щоб отримати консультацію, українці можуть писати на e-mail [email protected].
Якщо ж ви виїхали у Польщу й не збираєтеся мігрувати далі, вам буде корисно знати, що президент Польщі підписав закон про допомогу українським біженцям. Читай, що він передбачає.