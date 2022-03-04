Куда обращаться и каков план действий переселенцев из Украины во время войны

Украинцы эвакуируются из городов, где ведутся яростные бои с российскими оккупантами. Тысячи женщин и детей принимают к себе государства-партнеры Украины.
Мы подобрали для переселенцев актуальную информацию для пересечения границы, дальнейшего устройства и коммуникации за границей.
В период военного положения пересекать границу не могут мужчины и граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Исключения для мужчин:
Чтобы узнать, на какой пункт пропуска вам лучше ехать, присоединитесь к телеграм-каналам. Там люди делятся фото и информацией о каждом пункте в режиме реального времени. Найти ссылки можно через поиск в приложении или в других группах. Достаточно написать “ПП (название пункта)”, присоединиться к чату и мониторить информацию. Также на сайте Государственной пограничной службы можно смотреть камеры на пунктах в опции “Граница online”.
В зависимости от очереди можно простоять от часа до нескольких дней. Чтобы как можно быстрее пересечь границу, воспользуйтесь предыдущим советом. Для пересечения у вас должны быть следующие документы:
Сразу после пересечения границы Украины стоят волонтеры, которые помогают с сим-картами, едой, одеждой. Предлагают переводчика, поселение. Помогают с ориентировкой.
Польша https://t.me/ukrpolska/3507Молдова https://t.me/MDheeelpUAЧерногория https://t.me/+ehmUG1cRS1gzODRkАвстрия https://t.me/ukraineatБельгия https://t.me/ukrainciwbelgiiВенгрия https://t.me/hungaryuaГермания https://t.me/germanyhelpsukraineИспания https://t.me/infohelpBCNЧехия https://t.me/+eAVhTnKzhEFkNWMyФранция https://t.me/ukrainieninfrance
Будьте осторожны и не падайте духом. Вы скоро вернётесь на родную землю. Прочтите полезный материал, какие страны принимают беженцев.