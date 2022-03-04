Куда обращаться и каков план действий переселенцев из Украины во время войны

Украинцы эвакуируются из городов, где ведутся яростные бои с российскими оккупантами. Тысячи женщин и детей принимают к себе государства-партнеры Украины.

Мы подобрали для переселенцев актуальную информацию для пересечения границы, дальнейшего устройства и коммуникации за границей.

Кто может пересекать границу

В период военного положения пересекать границу не могут мужчины и граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Исключения для мужчин:

имеют отсрочку от призыва и уведомления о зачислении на специальный военный учет;

заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;

на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет;

самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

на содержании которых есть ребенок с инвалидностью;

усыновители или опекуны;

чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Очереди на границах

Чтобы узнать, на какой пункт пропуска вам лучше ехать, присоединитесь к телеграм-каналам. Там люди делятся фото и информацией о каждом пункте в режиме реального времени. Найти ссылки можно через поиск в приложении или в других группах. Достаточно написать “ПП (название пункта)”, присоединиться к чату и мониторить информацию. Также на сайте Государственной пограничной службы можно смотреть камеры на пунктах в опции “Граница online”.

Пересечение границы автомобилем

В зависимости от очереди можно простоять от часа до нескольких дней. Чтобы как можно быстрее пересечь границу, воспользуйтесь предыдущим советом. Для пересечения у вас должны быть следующие документы:

Загранпаспорт (или другой идентификационный документ). Некоторые пункты пропуска позволяют пересечь без биометрического паспорта, но на румыно-венгерской границе без таких данных (включая детей) пропуск запрещен.

Полис страхования “Зеленая карта”.

Виньетка (для тех, кто будет ехать платными дорогами).

Технический паспорт транспортного средства.

Что можно вывозить за границу

Личные вещи.

Деньги в эквиваленте до 10 тысяч евро на человека.

на человека. Стандартные ограничения на табак и алкоголь, еду и лекарства.

Животных пропускают без документов и карты прививок на границах с Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией. Есть возможность оформить их прямо на пункте пропуска. Для въезда в Чехию и Словакию собаки, кошки и хорьки должны пройти карантин от 5 до 10 дней, где их будут осматривать на бешенство и другие возможные заболевания. Организация, которая заберет любимца, будет держать с вами связь. Для других животных нет ограничений.

Помощь

Сразу после пересечения границы Украины стоят волонтеры, которые помогают с сим-картами, едой, одеждой. Предлагают переводчика, поселение. Помогают с ориентировкой.

Бесплатные услуги

Жилье. Бесплатный поиск жилья на Couchsurfing, sharemyhome.org (Нидерланды), Wunderflats (Германия), icanhelp.host, host4ukraine.com, prykhystok.in.ua/find, shelter4ua.com.

Бесплатный поиск жилья на Couchsurfing, sharemyhome.org (Нидерланды), Wunderflats (Германия), icanhelp.host, host4ukraine.com, prykhystok.in.ua/find, shelter4ua.com. Билеты. Flixbus (из Бухареста), CD, Leo Express (Чехия), NL (Нидерланды), Uber (переезд Львов — Польша), Укрзализныця (преимущество детям, женщинам, пожилым людям), Австрия — муниципальный проезд, SNCB (Бельгия), MAV-START (Венгрия), Грузия — все маршруты, Deutche Bahn (Польша — Германия), TLK и IC PKP Intercity (Польша — поезда категории эконом), ZSSK, Slovak Lines (Словакия), VR (Финляндия), SNFC (Франция), Wizz Air (из Польши, Словакии, Румынии).

Flixbus (из Бухареста), CD, Leo Express (Чехия), NL (Нидерланды), Uber (переезд Львов — Польша), Укрзализныця (преимущество детям, женщинам, пожилым людям), Австрия — муниципальный проезд, SNCB (Бельгия), MAV-START (Венгрия), Грузия — все маршруты, Deutche Bahn (Польша — Германия), TLK и IC PKP Intercity (Польша — поезда категории эконом), ZSSK, Slovak Lines (Словакия), VR (Финляндия), SNFC (Франция), Wizz Air (из Польши, Словакии, Румынии). Связь. Verizon, AT&T и T-Mobile (Америка с Украиной), Kyivstar (на территории Украины), Lifecell (на территории Украины 5 ГБ Интернета и 30 минут звонков, для выехавших 1 ГБ Интернета и 10 минут на звонки в Украину на 30 дней с территории Молдовы, Румынии, Польши, Венгрии и Словакии), Vodafone (400 МБ и 60 минут для выехавших в Польшу на 30 дней), звонки из Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины в Украине также бесплатны

Подборка телеграм-каналов

Польша https://t.me/ukrpolska/3507

Молдова https://t.me/MDheeelpUA

Черногория https://t.me/+ehmUG1cRS1gzODRk

Австрия https://t.me/ukraineat

Бельгия https://t.me/ukrainciwbelgii

Венгрия https://t.me/hungaryua

Германия https://t.me/germanyhelpsukraine

Испания https://t.me/infohelpBCN

Чехия https://t.me/+eAVhTnKzhEFkNWMy

Франция https://t.me/ukrainieninfrance

Будьте осторожны и не падайте духом. Вы скоро вернётесь на родную землю. Прочтите полезный материал, какие страны принимают беженцев.