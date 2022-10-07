Відтепер офіційно! Що вирішили з виїздом жінок за кордон і обов’язковим військовим обліком в Україні

7 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект 6482 про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік. Рішення підтримали 297 парламентарів.

Військовий облік жінок — за бажанням

За законом жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у затвердженому Міноборони переліку, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх власним бажанням.

При цьому вони мають бути придатними до служби за станом здоров’я та віком.

Військовий облік жінок — обов’язково

Але залишилась норма про медичних працівників. Так, жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, обов’язково підлягають взяттю на військовий облік.

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Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у себе на Facebook розповідала, що жодних заборон на виїзд жінок з України за кордон з 1 жовтня немає. Про це розповіла

Маляр повідомила, що напередодні (6 вересня) міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування строків взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік — до 1 жовтня 2023 року.

Це означає, що жінки не матимуть перепон для виїзду за кордон після 1 жовтня цього року.

Тому ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує, — наголосила заступниця міністра оборони.

Натомість питання військового обліку жінок регулюється законом України, тому протягом року Верховна Рада має на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним.

Міністерство оборони виступає саме за добровільний характер військової служби для жінок і внесення відповідних змін до закону Про військовий обов’язок і військову службу.

В Україні наразі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку, підкреслили в Міноборони.

Фото: Генштаб Міноборони/Facebook