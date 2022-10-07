Відтепер офіційно! Що вирішили з виїздом жінок за кордон і обов’язковим військовим обліком в Україні

7 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект 6482 про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік. Рішення підтримали 297 парламентарів.
За законом жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у затвердженому Міноборони переліку, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх власним бажанням.
При цьому вони мають бути придатними до служби за станом здоров’я та віком.
При цьому вони мають бути придатними до служби за станом здоров’я та віком.
Але залишилась норма про медичних працівників. Так, жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, обов’язково підлягають взяттю на військовий облік.
Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у себе на Facebook розповідала, що жодних заборон на виїзд жінок з України за кордон з 1 жовтня немає. Про це розповіла
Маляр повідомила, що напередодні (6 вересня) міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування строків взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік — до 1 жовтня 2023 року.
Це означає, що жінки не матимуть перепон для виїзду за кордон після 1 жовтня цього року.
Тому ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує, — наголосила заступниця міністра оборони.
Тому ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує, — наголосила заступниця міністра оборони.
Натомість питання військового обліку жінок регулюється законом України, тому протягом року Верховна Рада має на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним.
Міністерство оборони виступає саме за добровільний характер військової служби для жінок і внесення відповідних змін до закону Про військовий обов’язок і військову службу.
В Україні наразі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку, підкреслили в Міноборони.
Фото: Генштаб Міноборони/Facebook
Нагадаємо, раніше країну сколихнула новина, що до військовозобов’язаних жінок будуть застосовуватися ті самі вимоги, що й до чоловіків. Отже, вони не зможуть виїжджати за кордон. Новина швидко стала резонансною та викликала масові обговорення й обурення в мережі.
Згодом у Міноборони розповіли про роботу над законопроектом, що регулює військовий облік жінок в Україні.
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