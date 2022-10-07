Не думал, что может болеть конечность, которой нет — боец Фин и его история борьбы и потерь

Дмитрий Финашин всегда хотел быть военным, но в семье железнодорожников из Козятина, что в Винницкой области, сначала пришлось учиться по семейной традиции. Впоследствии в 2017 году подписал свой первый контракт с Национальной гвардией Украины.

Первые три года служил в части по охране общественного порядка. Дмитрий всегда присматривался к другим подразделениям, например, бригады быстрого реагирования в Гостомеле, но не сложилось.

Когда же познакомился с военными из батальона Кульчицкого, понял, что это именно то, что он искал. Ребята оказались столь упорными, как и он сам.

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Командование оценило старания Дмитрия в первой ротации, поэтому впоследствии его перевели в боевую группу. Так служба приобрела новый ритм — три месяца на фронте, три месяца в Киеве.

Тогда казалось, что все достаточно активно, что это прямо война-война.

Сначала Дмитрий защищал Украину как оператор дрона в контрснайперской группе. Впоследствии стал заместителем командира взвода аэроразведки. Тогда и решил стать снайпером.

На свою первую ротацию уже как снайпер Дмитрий приехал в Луганскую область за день до начала полномасштабной войны. 24 февраля его с собратьями разбудил командир и сказал, что началась полномасштабная война.

Подразделение Дмитрия в первые недели полномасштабной войны выполняло задачи в Луганской и Донецкой областях, затем в Харьковской. Держали оборону на дамбе Оскольского водохранилища.

Больше всего удивляла тогда тактика россиян, которые бросали без всякой разведки вперед технику и личный состав. Враг никогда не считал свои потери.

Однако что такое терять собратьев и проливать собственную кровь, сам Дмитрий хорошо знает. В мае его группа при выполнении боевого задания попала в засаду в районе Попасной.

Уже раненый, он вызвал огонь артиллерии фактически на себя. Вспоминает, как одна из российских пуль оторвала ему палец правой руки. Другие попали в шлем.

Отползаю в сторону от места, где меня попало, и тут прилетает в левую руку. Перебивает кость, артерию.

Собратья помогали выбраться, но после очередного обстрела потерял сознание. Когда пришел в себя, был сам. Позже выяснилось, что один из товарищей погиб, а основное подразделение войск было вынуждено отойти под натиском врага.

Дмитрий отполз в лесопосадку, которая была ближе к расположению его подразделения, там и провел следующие двое суток. От потери крови и обезвоживания бредил. Ползал ночью, чтобы согреться. Больше всего боялся умереть там и что никто его не найдет и не похоронит.

Нашел лужу с водой, из нее пил. Поначалу не хотел, поскольку у нее был плохой запах и выглядела как вообще непригодная к употреблению.

Но от обезвоживания я бы умер быстрее, чем от отравления той водой.

На третий день его обнаружили десантники от 80-й бригады. Увидев форму с пикселем Вооруженных сил Украины, был безгранично счастлив. Тогда с поля боя Фина сначала эвакуировали в Бахмут, а затем в Днепр.

Несмотря на то, что ему ампутировали левую руку и палец на правой руке, в госпитале Дмитрий не просто держался, но и удивлял своим оптимизмом и скорым выздоровлением.

В общей сложности мужчина 28 дней пробыл на больничном, перенес четыре операции, а затем еще 24 дня ходил в реабилитационный центр. Однако тяжелее всего было преодолеть фантомные боли.

Никогда не думал, что так может болеть конечность, которой у тебя нет.

Но благодаря специалистам Дмитрий справился с этой проблемой, уже прошел медкомиссию и оформил необходимые документы. Теперь готовится к протезированию.

До зимы хочет уже иметь новую руку и начать восстанавливаться на службе, чтобы ускорить победу Украины. А пока родная страна не забывает отблагодарить его за самоотверженность. 6 октября вышел указ президента Украины о присвоении звания Герой Украины Дмитрию Финашину.

Продолжают свое восстановление и украинские военные, которых удалось вернуть из неволи 21 сентября. В то же время уже вернулись в строй и командиры полка Азов, которые дали первую пресс-конференцию после плена.

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