Мы вернулись в другую страну — руководители полка Азов дали первую пресс-конференцию после плена

Освобожденные из плена руководители полка Азов дали первую пресс-конференцию. В ней принял участие и временный исполняющий обязанности руководителя вооруженного формирования.

Его с завода Азовсталь вертолетом эвакуировали еще в конце марта.

Узнай, что рассказали командиры Азова о российском плене и возобновлении работы.

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Возвращение в строй после плена

Я был эвакуирован 21 марта из города Мариуполь в Днепр на вертолете. Это была первая эвакуация, прошедшая успешно.

Сразу попал в реанимацию, затем поэтапно в больницы других городов, — говорит и. о. командира полка Азов Никита Надточий.

По его словам, сейчас уже 25 защитников Мариуполя, которых удалось эвакуировать вертолетом, вернулись к исполнению своих обязанностей.

Да и даже те, кого недавно освободили из плена, несмотря на проблемы со здоровьем, уже начинают работать дальше.

Я сейчас не имею никакого морального права тратить время на реабилитацию, пока не налажу процесс. Мы разворачиваем штаб и собираем списки. У нас есть проблемы со здоровьем, но там людям хуже.

— Врачи — это второй вопрос. Первый вопрос — это пленные. И он останется первым, пока мы не достанем всех, — отмечает начальник штаба Богдан Тавр Кротевич.

По его словам, сейчас полк работает над вариантами освобождения других пленных. И хотя “второго Медведчука у нас нет”, есть другие идеи, которые могут сработать.

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Что пережили в русском плену

Военные не хотят рассказывать детали об условиях российского плена, пока там находятся наши ребята, ведь это влияет на пребывание пленных в РФ. И с этим нужно быть осторожными, говорит Кротевич.

Кроме того, от таких рассказов еще больше страдают семьи военных.

У 2500 защитников Мариуполя еще больше тысяч семей. Когда они слышат, что происходит в плену, это давление. Когда твой родной человек находится в плену — это очень тяжело, — добавляет начальник штаба полка Азов.

Командиры Азова думали, что их обменяют последними, ведь так уж заведено в армии — руководители заходят первыми на поле боя и выходят последними. Но Кротевич делится, что они не смогли повлиять на списки.

Но, несмотря ни на что, украинские герои не теряют оптимизма. Заместитель командира по работе с личным составом Илья Гендальф Самойленко признается, что после плена армейцы вернулись будто в другую страну.

Мы вернулись в другую страну. Страну, ставшую единодушно к борьбе. Страну, которая приступила к защите себя. Каждый воюет, каждый гражданин, просто все на разных фронтах. Все на разных направлениях, — говорит он.

Все-таки страшные детали содержания наших защитников в плену время от времени появляются в публичном пространстве. Физическое и психологическое состояние армейцев говорит само за себя.

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