Звільнені з полону керівники полку Азов дали першу прес-конференцію. У ній взяв участь і тимчасовий виконувач обов’язків очільника збройного формування.

Його із заводу Азовсталь гвинтокрилом евакуювали ще наприкінці березня.

Дізнайся, що розповіли командири Азова про російський полон та відновлення роботи.

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Я був евакуйований 21 березня з міста Маріуполь до Дніпра на гелікоптері. Це була перша евакуація, яка пройшла успішно.

Одразу потрапив до реанімації, потім поетапно в лікарні інших міст, — каже в. о. командира полку Азов Микита Надточій.

За його словами, зараз уже 25 оборонців Маріуполя, яких вдалось евакуювати гелікоптером, повернулися до виконання своїх обов’язків.

Та й навіть ті, кого нещодавно звільнили з полону, попри проблеми зі здоров’ям, уже починають працювати далі.

Я зараз не маю жодного морального права витрачати час на реабілітацію, поки не налагоджу процес. Ми розгортаємо штаб і збираємо списки. У нас є проблеми зі здоров’ям, але там людям гірше.

— Лікарі — це друге питання. Перше питання — це полонені. І воно залишиться першим, поки ми не дістанемо всіх, — зазначає начальник штабу Богдан Тавр Кротевич.

За його словами, зараз полк працює над варіантами визволення інших полонених. І хоч “другого Медведчука в нас немає”, є інші ідеї, які можуть спрацювати.

Що пережили в російському полоні

Військові не хочуть розповідати деталі про умови російського полону, поки там ще є наші хлопці, адже це впливає на перебування полонених у РФ. І з цим треба бути обережними, каже Кротевич.

Крім того, від таких розповідей ще більше страждають родини військових.

У 2500 оборонців Маріуполя ще більше тисяч сімей. Коли вони чують, що відбувається у полоні — це тиск. Коли твоя рідна людина у полоні — це дуже важко, — додає начальник штабу полку Азов.

Командири Азова думали, що їх обміняють останніми, адже так уже заведено у війську — керівники заходять першими на поле бою і виходять останніми. Але Кротевич ділиться, що вони не змогли повпливати на списки.

Та попри все українські герої не втрачають оптимізму. Заступник командира по роботі з особовим складом Ілля Гендальф Самойленко зізнається, що після полону армійці повернулись, немов до іншої країни.

Ми повернулися в іншу країну. Країну, яка стала одностайно до боротьби. Країну, яка стала до захисту себе. Кожен воює, кожен громадянин, просто всі на різних фронтах. Усі на різних напрямках, — каже він.

Усе-таки страшні деталі утримання наших захисників у полоні час від часу з’являються в публічному просторі. Фізичний та психологічний стан армійців говорить сам за себе.

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