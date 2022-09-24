Теряли до 60 кг! Подробности пыток украинских героев в плену

Недавно Украина вернула часть украинских защитников из плена. То, как выглядели защитники, показывало сразу, как с ними обращались и в каких условиях их держали.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что делали с нашими бойцами в плену.
Каждый боец потерял килограммы, некоторые потеряли даже 60 кг. Это я еще не говорю о пытках током. У каждого бойца есть переломы и запущенные раны, – рассказывает Дмитрий Лубинец.
Каждый боец потерял килограммы, некоторые потеряли даже 60 кг. Это я еще не говорю о пытках током. У каждого бойца есть переломы и запущенные раны, – рассказывает Дмитрий Лубинец.
Также было отмечено, что бойцы Украины не видели гуманитарные миссии. Это сразу доказывает, что РФ нарушали правила Женевских конвенций.
Россияне делали все, чтобы сломить наших бойцов. Но у них ничего не получилось, кроме как вновь показать свое настоящее лицо всему миру, — комментирует Дмитрий Лубинец.
Россияне делали все, чтобы сломить наших бойцов. Но у них ничего не получилось, кроме как вновь показать свое настоящее лицо всему миру, — комментирует Дмитрий Лубинец.
Как держали наших бойцов в плену и ответит ли РФ за преступления — смотрите в Вікнах.
Без кости в руке, с пулевыми ранениями и побоями, рекомендуем посмотреть историю о герое Азовстали Михаиле Дианове.
Подписывайся на наш Telegram и следи за новостями!